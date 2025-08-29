¡Futuro en el aire! Este Vinotinto se quedó sin equipo

Suscríbete a nuestros canales

Nuevas noticias surgen sobre el futuro de un jugador que en su día fue un habitual en la Vinotinto y que en el último tiempo fue perdiendo peso en los llamados de Fernando 'Bocha' Batista.

Se trata del volante Junior Moreno, quien tendría su futuro en el aire por las recientes informaciones, de las que se desprende un acuerdo con Gimnasia y Esgrima La Plata para la rescisión del contrato que le unía.

La noticia la dio a conocer el periodista venezolano Mario Alberto Sánchez, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), en la que detalló que: "el jugador venezolano se encuentra como agente libre".

Sin continuidad quedó fuera de la órbita de la Vinotinto

Moreno era un habitual en los llamados de la selección, ocupando muchos minutos en la medular del equipo. Sin embargo, la pérdida de continuidad en su club le restó presencia en el combinado.

Para tener una idea hay que contar que Junior en 2025 solo participó en cuatro partidos, tres del clausura argentino y uno en la Copa de ese país, con una suma de solo 116' minutos.

Números que explican porque dejó de ser llamado con asiduidad al equipo nacional, en el que vio acción hasta en 40 compromisos, con un gol en todo ese periodo.

Su registro más reciente data del mes de enero de 2025, cuando fue llamado para estar en un amistoso contra la selección de Estados Unidos. En ese duelo no vio minutos y se quedó como suplente.

Finalmente, también quedó fuera del más reciente llamado de la Vinotinto de cara a la última doble fecha de eliminatorias contra Argentina y Colombia, en la que el equipo se jugará sus opciones de meterse en la Copa del Mundo 2026.