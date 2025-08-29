Con James Rodríguez al frente Colombia oficializó su convocatoria para medirse a la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Es oficial, la selección de Colombia ya oficializó los nombres de los jugadores que estarán presentes en la última doble fecha de eliminatorias mundialistas de cara a la Copa del Mundo 2026, a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta lista era esperada en Venezuela porque los cafeteros serán rival de la Vinotinto en estos decisivos encuentros del premundial. Justamente, los criollos cierran en Maturín contra el vecino país, en un duelo que podría ser histórico si el combinado nacional llega con opciones de meterse de forma directa al mundial o, al menos, gana un cupo al repechaje.

En el listado no hay grandes sorpresas, más bien era casi un hecho que esa expedición estaría liderada por el capitán de la selección colombiana, el muy querido en ese país, James Rodríguez.

Colombia es rival directo de la Vinotinto

A las puertas de esa doble fecha tan esperada, hay que decir que Colombia es rival directo de Venezuela en ese propósito de los criollos de acceder a la cita mundialista.

Precisamente, son los colombianos los que ocupan la casilla más cercana a los venezolanos, son sextos con 22 unidades y una combinación de resultados en los dos partidos podrían originar que Venezuela se meta de forma directa a la Copa del Mundo.

Para algo así, la selección dirigida por Néstor Lorenzo tendría que perder ambos compromisos, el primero contra Bolivia en Barranquilla y luego de visitante en Maturín, siempre y cuando la selección de Fernando 'Bocha' Batista de un golpe sobre la mesa y saque los tres puntos en su visita a Argentina.

A priori, esa opción es más remota para la Vinotinto, que parece estar más enfocada a quedarse con el repechaje, peleado hoy contra Bolivia, que cerrará el recorrido en su estadio en El Alto contra Brasil.