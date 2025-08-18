Fernando Batista: "Algunos jugadores no querían venir a la Vinotinto"

Suscríbete a nuestros canales

Fernando Batista sigue alistando los detalles para conformar la convocatoria de la última fecha FIFA en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. La Vinotinto tiene una difícil tarea, pero dentro del cuerpo técnico y los jugadores confían en que podrán hacer historia.

En los últimos meses, el entrenador argentino ha concedido múltiples entrevistas para hablar de la actualidad de la selección y responder todas las dudas, sobre este proceso con la Absoluta de Venezuela.

Recientemente, estuvo en el podcast 'La Terraza de Pino' y uno de los temas principales fue sobre su relación con los jugadores de la Vinotinto y si se produjo algún inconveniente con Alejandro Marqués o David Martínez.

"Nunca tuvo problemas con ningún jugador"

"A veces me preguntan si tuve problemas con Alejandro Marqués, y no es así. Nunca tuve problemas con ningún jugador gracias a Dios. Cuando te tengo que decir algo, te lo digo", aseguró Fernando Batista.

"¿Y con David Martínez? Como voy a tener problemas con un chamo que lo llevé a la Sub-17. El día que tenga algún problema lo diré, pero una de las cosas que más disfruto de este proceso es el grupo de tenemos", afirmó.

"No querían venir a la Vinotinto..."

Sin embargo, todas las miradas se fueron con una declaración bastante sorpresiva, que marca la situación que vivió la Vinotinto en eliminatorias pasadas, en donde diversos 'pesos pesados' decidieron dar un paso al costado.

"A veces es feo decir muchas cosas, pero yo cuando ingrese (a la Absoluta), habían jugadores que no querían venir a la Vinotinto, por distintos motivos, por inconvenientes que habían pasado, problemas... Y hoy logramos que todos estén desesperados por venir", confesó el 'Bocha'.