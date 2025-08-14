La Vinotinto cerca de jugar un amistoso contra esta campeona del mundo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El periodista argentino Gastón Edul, conocido por su cercanía con la selección argentina, ha desatado una ola de expectación con una exclusiva que está tomando fuerza en el mundo del fútbol.

Según sus informes, en el canal de Kick del influencer "La Cobra", existe una alta probabilidad de que la 'Albiceleste' dispute un partido amistoso contra Venezuela en octubre, con la ciudad de Chicago como sede.

Dos partidos en 35 días

De confirmarse esta información, el encuentro tendría un significado especial por varias razones. La principal es la curiosa coincidencia de que los combinados nacionales de Argentina y Venezuela se enfrentarían dos veces en un periodo de tan solo 35 días.

Esto se debe a que ya tienen programado un choque en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, el 4 de septiembre en el Estadio Monumental.

Post-Eliminatorias

El partido en Chicago no sería uno más para la Vinotinto. Sería su primer amistoso una vez finalizado el clasificatorio y llegaría en un momento crucial, ya que para octubre el equipo de Fernando Batista sabrá su destino en el camino al Mundial.

Habrá descubierto si se ganó el derecho a jugar el repechaje, o si, por el contrario, se quedó una vez más a las puertas de la cita mundialista. Por ahora, esta información sigue siendo una exclusiva del periodista Gastón Edul, y se espera una confirmación oficial por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) en las próximas semanas.

Sin embargo, la credibilidad de Edul en temas de la selección argentina hace que esta noticia sea tomada con gran seriedad por aficionados y medios de comunicación en ambos países.