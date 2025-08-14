FIFA abre vacantes para trabajar en el Mundial de 2026

Suscríbete a nuestros canales

La FIFA dio apertura a la convocatoria de voluntarios con miras al Copa del Mundo 2026, dando la oportunidad a los aficionados de ser partícipes de la primera cita mundialista masculina que se llevará a cabo en tres países.

El máximo organismo de fútbol está solicitando más de 65.000 mil personas que puedan hacer labores de forma voluntaria, durante seis semanas y que puedan trabajar en las 16 ciudades anfitrionas.

El trabajo voluntariado será apoyar en 23 áreas diferentes, las cuales son: Estadios, campos de entrenamiento, aeropuerto, hoteles, entre otras. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció que este proyecto está llamado a ser el programa de voluntariado más grande que se haya visto en un evento FIFA en la historia.

“Los voluntarios son el corazón, el alma y la sonrisa de los torneos de la FIFA”, detalló Infantino en Instagram. “Pueden mostrar su orgullo local, disfrutar de la experiencia del torneo y crear recuerdos y amistades para toda la vida, a la vez que apoyan un evento histórico”.

Detalles del voluntariado

Según la FIFA, cada persona que se postule como voluntariado para el Mundial de 2026 lo hará por honor, asumirá el compromiso pero este no será remunerado.

¿Hasta cuándo serán las postulaciones?

Los voluntariados podrán enviar su solicitud hasta el mes de septiembre de 2025. Para optar por este compromiso deberán completar un formulario.

¿Cómo solicitar la participación?

Los solicitantes tendrán que seleccionar su ciudad anfitriona y luego llenar un formulario de solicitud de 10 páginas.

Según la FIFA, el proceso de solicitud es rápido, toma 20 minutos.

Requisitos

Ser mayor de 18 años

Elegibles para ser voluntarios

Cumplir con los requisitos de admisión

¿Cuándo inicia la Copa Mundial?

La Copa Mundial de 2026 dará marcha el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, con un calendario de 104 partidos que se disputarán en 16 sedes de tres países.