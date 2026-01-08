¡Confirmado! Shisopicy, entrenada por José Francisco D'Angelo, empezará su preparación para competir en Arabia Saudita

Suscríbete a nuestros canales

El pasado mes de noviembre, una vez concluida la edición 42 de las Breeders’ Cup, y del triunfo espectacular de Shisopicy en la Breeders’ Cup Turf Sprint, su entrenador José Francisco D’Angelo adelantó cuáles serían los planes de la hija de Mitole para la presente temporada 2026.

En nuestro portal web merdiano.net destacó los planes a seguir para esta linajuda corredora, en donde indicó que Shisospicy tiene una invitación para correr este año la 1351 Turf Sprint (G2T) de $2 millones en el Hipódromo King Abdulaziz en la noche de la Copa Saudita (G1) el 14 de febrero.

Shisopicy, primera potra de tres años ganadora BC Turf Sprint

Shisopicy que se convirtió en la primera potranca de tres años en ganar en las 18 ediciones de esta carrera, en la cual derrochó una deslumbrante victoria de punta a punta contra los machos en la Breeders' Cup Turf Sprint.

Esta invitación se confirmó la mañana de este jueves 8 de enero, anunciada por el canal FanDuel TV, por intermedio de su propietario Rich Méndez de Morplay Racing y el entrenador José D'Angelo. La veloz hija de Mitole comenzará su campaña de 4 años con hasta dos carreras en el Medio Oriente antes de apuntar a un nuevo triunfo en la Breeders' Cup Turf Sprint, que se llevará a cabo en Keeneland el 31 de octubre.

Shisopicy tendrá dos actuaciones en Arabia Saudita

La primera parada en el radar de Shisospicy será el 1351 Turf Sprint (G2T) de $2 millones en el Hipódromo King Abdulaziz en la noche de la Copa Saudita (G1) el 14 de febrero. Si tiene un buen desempeño y finaliza en buen estado, permanecería en la península arábiga y volaría a Dubai para competir en el Al Quoz Sprint (G1T) de $1.5 millones en el Hipódromo de Meydan en la noche de la Copa Mundial de Dubai (G1) el 28 de marzo. Así lo confirmaron sus conexiones a FanDuel TV.

José Francisco D'Angelo, una leyenda creciente

José Francisco D’Angelo se convirtió en el primer entrenador venezolano en conseguir una victoria en las Breeders’ Cup, tras sus resonantes triunfos en la Breeders’ Cup Turf Sprint con Shisospicy, y luego con Bentornado en la Breeders’ Cup Sprint, que además lo convirtió en el segundo entrenador en ganar en el mismo año las dos pruebas de velocidad, después que lo hiciera Peter Miller, quien en 2017 conquistó ambas justas.

En este viaje internacional, Shisospicy partirá del Centro de Entrenamiento Palm Meadows en Boynton Beach, Florida, el 2 de febrero en un vuelo directo a Arabia Saudita. Si continúa hacia Dubái, tomará otro vuelo directo.

Shisospicy está nominada a tres premios Eclipse:

• Hembra Sprinter

• Mejor tresañera

• Mejor hembra en grama.

Los Premios Eclipse Awards serán entregados el jueves 22 de enero.