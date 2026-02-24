¡Otro más a la MLS! Delantero Vinotinto regresa a Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Sergio Córdova está de vuelta en un territorio que conoce bien. Tras un inicio gris con el Young Boys, el ariete de Calabozo ha sido anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del St. Louis City SC, llegando en condición de cedido por los próximos seis meses.

El objetivo del delantero venezolano es recuperar el olfato goleador que lo hizo destacar en Estados Unidos y relanzar su carrera en el "Viejo Continente".

Paso amargo por Suiza

Sergio Córdova llegó al Young Boys en el mercado veraniego con altas expectativas, pero su adaptación fue más compleja de lo previsto.

A pesar de contar con oportunidades en diversas competiciones, sus registros no estuvieron a la altura de lo esperado para el atacante Vinotinto. En total disputó 33 partidos entre todas las competiciones (Superliga Suiza y Europa League).

Ahí registró dos goles y tres asistencias, siendo bastante cuestionado. Esta falta de contundencia frente al arco rival motivó su salida prematura del club suizo, buscando un entorno donde ya ha demostrado ser determinante.

Regreso a la MLS

El regreso de la "Pantera" no es una apuesta a ciegas para el St. Louis City. El venezolano dejó un nivel positivo en su anterior etapa en la Major League Soccer, donde defendió las camisetas del Real Salt Lake (2022) y Vancouver Whitecaps (2023).

Sus estadísticas combinadas en la liga norteamericana son el principal aval de su fichaje, acumulando 15 goles y 2 asistencias en su paso previo por la MLS.

La cesión de seis meses funciona como un "plan de choque" tanto para el jugador como para el club. Sergio Córdova busca sumar minutos de calidad y reencontrarse con el gol cuanto antes. Cabe destacar, que la operación incluye una opción de compra, así que tocará esperar para ver cómo se define su futuro.