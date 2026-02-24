Courtois decepcionado de Mourinho: "Vinícius no hizo nada malo"

Suscríbete a nuestros canales

A solo horas para el partido de vuelta entre Benfica y Real Madrid en el Santiago Bernabéu, Thibaut Courtois encendió las emociones y aseguró que un presunto insulto homofóbico es “igual de grave” que uno racista, al referirse a la polémica que involucra al argentino Gianluca Prestianni y a Vinícius Jr.

Durante la rueda de prensa de este martes 24 de febrero, el guardameta del Real Madrid mostró su respaldo “al cien por cien” a su compañero, destacando que en “miles de batallas en el campo” nunca lo había visto denunciar a un rival como lo hizo tras el partido en Lisboa. Además de eso, destacó que el brasileño no hizo nada malo y que solo fue una simple anotación en ese compromiso de ida, que quedó marcado por el presunto acto racista del extremo albiceleste.

Asimismo, Courtois también se refirió a las declaraciones de José Mourinho, quien intentó justificar a su jugador aludiendo a la celebración de Vinícius tras su gol. El arquero mostró su decepción por el entrenador portugués al defensor las acciones del jugador argentino.

Courtois decepcionado de Mourinho

El arquero belga lamentó además las imágenes vistas en la grada durante el encuentro, calificándolas de “deplorables”. Las recientes declaraciones del guardameta belga condiciona lo que será un enfrentamiento vibrante en la encuentro de vuelta entre ambos equipos, que buscan acceder a los Octavos de final en la presente temporada de la 'Orejona'.

Mourinho es Mourinho. Como entrenador vas a defender tu club y lo que a ti te ha dicho tu jugador. Lo único que me decepcionó es que usara el festejo de Vinícius. Vinícius no hizo nada malo. Festejó el gol igual que harían los rivales. No podemos justificar un pregunto acto de racismo con una celebración", declaró el portero en la rueda de prensa.

Real Madrid se quedó con la victoria por la mínima en la ida y buscará sentenciar su boleto a la próxima instancia este miércoles 25 de febrero frente al Benfica desde el Estadio Santiago Bernabéu.