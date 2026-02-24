EE. UU. y República Dominicana lideran el favoritismo en las apuestas para el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Béisbol no solo se juega en el diamante, sino también en las casas de apuestas, donde el flujo de dinero está dibujando un mapa claro de quiénes son los candidatos al trono. Según los últimos datos de la casa de apuestas BetMGM, los aficionados están depositando su confianza (y su capital) mayoritariamente en tres potencias americanas y el vigente campeón asiático.

El podio del dinero: Norteamérica y el Caribe al frente

Estados Unidos, encabeza la lista con una ventaja considerable. El equipo de las barras y las estrellas ha acaparado el 38.7% del total del dinero apostado para ganar el torneo, impulsado por un roster repleto de superestrellas de Grandes Ligas y la ventaja de jugar las rondas finales en casa.

Le sigue de cerca República Dominicana, con un 24%. El país caribeño, siempre considerado una fábrica de talento, sigue siendo la opción preferida para quienes buscan un equilibrio entre talento puro y mística ganadora en torneos cortos.

Venezuela y Japón: Los perseguidores de élite

La gran sorpresa en la distribución de las apuestas es Venezuela, que con un 16.9% se sitúa en el tercer escalón, superando incluso a la potencia nipona. El entusiasmo por el conjunto venezolano refleja una fe renovada en su cuerpo de lanzadores y en su sólida ofensiva.

Por su parte, Japón, el actual monarca del torneo, aparece con un 14.9%. A pesar de su disciplina táctica y de contar con figuras generacionales, el mercado de apuestas estadounidense parece inclinarse más por el poderío físico de los equipos del hemisferio occidental.

El caso de México y los "underdogs"

Llama la atención el escaso 1.2% otorgado a México. A pesar de haber tenido una actuación histórica en la edición anterior, los apostadores parecen ver al conjunto azteca como una opción de alto riesgo, lo que lo sitúa en la categoría de "caballo negro" para aquellos que buscan grandes dividendos con una apuesta mínima.