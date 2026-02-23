El español Beret pisará suelo caraqueño con su gira “Lo bello y lo roto”

Suscríbete a nuestros canales

Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Uruguay, Chile y Argentina, son algunos de los países que serán testigos del innegable talento del intérprete español, Beret. Y Venezuela no podía quedarse por fuera.

El exitoso cantautor español pisará suelo caraqueño el próximo 24 de mayo en el Anfiteatro del Centro Sambil Chacao, de la mano de la productora Makevents, en colaboración con Emporio Group.

Esta sería la primera presentación de Francisco Javier Álvarez Beret -nombre de pila del artista- en el país, y lo hará con su gira “Lo bello y lo roto”; es por ello que las expectativas son altas.

El éxito de Beret

Comenzó su carrera publicando canciones de forma independiente en Internet, donde ganó reconocimiento gracias a su estilo confesional y cercano. Su música combina los estilos musicales pop, reggae y rap melódico.

Poco a poco se fue abriendo camino en la industria musical con una propuesta genuina y orgánica, generando un gran impacto en plataformas digitales, pues captó la atención de sellos discográficos, permitiéndole ampliar su alcance a mercados internacionales.

Beret, quien tiene una sólida fanaticada alrededor del mundo, mostrará su calidad vocal en una noche que promete quedarse grabada en el corazón de cada uno de los asistentes, pues se paseará por sus éxitos musicales, como “Si por mi fuera, “Lo siento”, “Por fa, no te vayas”, “Ojalá”, “Vuelve”, “Hola, qué tal”, entre otros.

El nativo de Sevilla actualmente cuenta con más de 5.6 millones de oyentes mensuales en las plataformas musicales, y esta exitosa gira la cerrará, con broche de oro, en Caracas.

Boletos para el concierto

Las entradas ya están a la venta en www.maketicket.com.ve y en sus taquillas físicas en CCCT, Traki del Centro Comercial El Recreo y Centro Sambil Chacao.

Nota de prensa