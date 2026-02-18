Greiccy es confirmada para concierto en Venezuela: Conoce la fecha

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del miércoles 18 de febrero se ha confirmado el concierto de la cantante y compositora Greiccy. La casa productora Ron Santa Teresa, ha revelado el show de la intérprete a través de un post en Instagram.

Relevación de la notica

La intérprete de “Destino” y “Amante”, llegará al país como parte del espectáculo Saca el Pecho Fest 2026, que comenzará en el mes de abril.

La noticia ha hecho reventar las redes sociales, de internautas felices al saber que disfrutarán del increíble talento de Greeicy Yeliana Rendón Ceballos, de 33 años.

“​Ya tenemos el lineup de los artistas que van a romper el escenario en el Saca el Pecho Fest 2026. Prepárate para vivir la experiencia más brutal del año”, han escrito.

Fecha para Greiccy

Será el 2 de abril que la artista pise suelo venezolano para entonar los éxitos más grandes de su carrera en el Hotel Miragua de Margarita.

Greiccy estará junto a otros grandes artistas como Oscarcito y Farruko que prometen encender la mega rumba.

Las entradas ya se encuentran disponible a través de la plataforma @goliiive.ve.

La última ocasión que la colombiana visitó Venezuela fue el 29 de noviembre del 2024, con un show único en el Poliedro de Caracas.