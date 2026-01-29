Farándula

Padre de Greeicy acusado por la justicia colombiana: Estos son los cargos imputados

El señor podría enfrentar una fuerte condena por acusaciones de sus empleados 

Elvis González
Jueves, 29 de enero de 2026 a las 03:11 pm
Padre de Greeicy acusado por la justicia colombiana: Estos son los cargos imputados
Greiccy y su padre / Cortesía
En Colombia la Fiscalía General de la Nación, ha presentado formalmente una acusación en contra del padre de la cantante Greiccy, por presunto caso de secuestro y tortura agravada.

Padre de Greiccy acusado

En octubre del 2025 el señor Luis Alberto Rendón Melo, fue detenido y le comenzaron una investigación por supuestas represalias violentas en contra de empleados, tras el asalto millonario en la propiedad de su hija, en Rionegro, Antioquia.

Los hechos que ocurrieron en el 2023, molestaron al padre de la intérprete de “Destino”, quien según declaraciones de los empleados fueron retenidos, golpeados, amarrados e insultados con palabras intimidantes, por según ser los responsables del robo.

La fiscalía de Colombia informó que las declaraciones mencionadas, son cargos en contra del señor como un secuestro simple y tortura agravada, que de comprobarse Luis Alberto podría presentar una pena severa.

La acusación también implica a Lucy Ceballos, madre de Greiccy, y a su nieto, quienes según estaban presentes en la tortura en contra los empleados.

Investigación 

La fiscalía se encuentra investigando a fondo la situación con pruebas, testimoniales de otras personas y documentos, para resolver la situación que se ha convertido en todo un escándalo.

El señor no acepta los cargos imputados por la Fiscalía.

Jueves 29 de Enero de 2026
