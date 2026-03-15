La sorpresa del torneo: Italia elimina a Puerto Rico y viaja a Miami en busca de la final

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Es momento de preparar el espresso y subir el volumen a Andrea Bocelli. En un giro que pocos vaticinaron al inicio del certamen, la selección de Italia extendió su racha de ensueño en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 al vencer este sábado 8-6 a Puerto Rico en el Daikin Park. Con este triunfo, el conjunto europeo asegura un boleto histórico a las semifinales.

Ahora, la delegación italiana emprenderá el viaje hacia Miami, donde aguardará por el ganador del cruce de cuartos de final entre Venezuela y el vigente campeón, Japón, para disputar el pase a la final el próximo lunes por la noche.

Una respuesta ofensiva inmediata

"No sé cuántos habrían apostado por ver a República Dominicana, Japón, Estados Unidos e Italia en las semifinales, pero aquí estamos", declaró emocionado Vinnie Pasquantino, primera base y capitán del equipo. "Esto es increíble. ¡Qué grupo de muchachos tenemos!".

A pesar de que Puerto Rico pegó primero con un cuadrangular solitario de Willi Castro ante el abridor Sam Aldegheri en el inicio del juego, la respuesta de los "Azzurri" fue contundente.

Italia castigó el pitcheo boricua con un rally de cuatro carreras en la parte baja del primer episodio y repitió la dosis con otras cuatro anotaciones en la cuarta entrada. El receptor JJ D'Orazio fue la figura ofensiva al remolcar tres carreras, incluyendo un doblete clave de dos rayitas que terminó marcando la diferencia definitiva.

El bullpen resistió el embate boricua

Fiel a su espíritu combativo, Puerto Rico no se rindió y amenazó con remontar una desventaja de seis carreras en el tramo final del encuentro. La novena caribeña logró colocar la carrera de la ventaja en el plato durante el octavo inning y la del empate en el noveno, poniendo a prueba los nervios de la afición italiana.

Sin embargo, el cerrador Greg Weissert se encargó de apagar el incendio. Con una labor de una entrada y dos tercios de relevo sólido, Weissert selló la que ya es considerada la victoria más importante en la historia del béisbol italiano. Aunque Aldegheri apenas pudo sostenerse 1.1 innings tras permitir dos carreras, el cuerpo de relevistas hizo un trabajo magistral; destacaron Dylan DeLucia, con cuatro entradas en blanco y tres ponches, y Dan Altavila, quien mantuvo la ventaja en un momento crítico.

Hito histórico para el béisbol europeo

Italia ha sido un invitado constante en todas las ediciones del Clásico Mundial desde 2006, pero su techo siempre había sido el séptimo lugar general. Esa barrera ha quedado pulverizada en 2026. Los dirigidos por Francisco Cervelli mantienen un registro perfecto de 5-0 en el torneo, tras dominar el Grupo A y ahora superar la fase de eliminación directa.

Aunque el núcleo del equipo está compuesto mayoritariamente por jugadores italoamericanos, el impacto de esta hazaña ha resonado con fuerza en la península itálica. El encuentro fue transmitido en horario estelar por la televisión nacional italiana, brindando al béisbol una vitrina sin precedentes en un país donde este deporte sigue luchando por ganar espacios.

"El apellido Pasquantino significa mucho, ya saben", reflexionó el capitán. "Estoy seguro de que mi abuelo nos está viendo y está orgulloso. Tenemos familia en Italia y en Nueva York siguiendo cada paso. Representamos a nuestra familia y a nuestra herencia, y poder hacerlo de esta manera es un honor supremo".