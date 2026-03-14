Clásico Mundial: Venezuela y su lineup para bailarle joropo a Japón

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Es todo o nada. Es ganar o regresarse a casa con las manos vacías. Venezuela y Japón se juegan su pase a las semifinales del Clásico Mundial 2026 en la noche de este sábado, y la mesa está servida para un choque imperdible en el LoanDepot Park de Miami a partir de las 9:00 pm.

El juego más importante del año

La previa indica que el conjunto nipón es el claro favorito para este duelo, ya que arrasaron en sus cuatro presentaciones de la primera ronda. Además, recordemos que su abridor será Yoshinobu Yamamoto, actual MVP de la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

Sin embargo, el combinado venezolano no se amilana ante los vigentes campeones del torneo, pues en sus filas hay peloteros con la capacidad de hacer un excelente juego de pelota. Incluso, hay que mencionar que el ambiente en el dugout se ha caracterizado por la energía y la unión de sus integrantes, algo que podría ser clave.

En comparación con la cita del pasado miércoles frente a República Dominicana, en esta ocasión el manager Omar López mete algunas variantes en su alineación como los ingresos de Gleyber Torres y Eugenio Suárez. Por su parte, Salvador Pérez asume la receptoría por William Contreras.

Lineup de Venezuela