Clásico Mundial: El bullpen de Venezuela podría marcar diferencias en el duelo contra Japón

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Los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol 2026 arrancan este viernes, pero en el caso de la Selección de Venezuela toca esperar hasta el sábado cuando se enfrente, en el LoanDepot Park, a una gran favorita como Japón.

Para nadie es un secreto que el punto más fuerte del combinado venezolano es su ofensiva, aunque la clave para tratar de derrotar a los asiáticos pasará realmente por el pitcheo. Con un Ranger Suárez listo para asumir el rol de abridor, varias figuras en el bullpen aguardarán con ansias su turno para tomar el relevo.

Un bullpen cumplidor

Previo al esperado encuentro de esta segunda ronda, Venezuela presenta buenos números colectivos en cuanto a su pitcheo, algo que en cierto modo podría marcar diferencias el sábado. Y es que si hablamos de relevistas, hasta cinco brazos todavía preservan el cero en su efectividad.

El manager Omar López sabe que enfrente estará una potencia del beisbol mundial, pero tanto él como sus jugadores están conscientes que para ganar el Clásico Mundial hay que derrotar a los mejores. La clave, tal como se mencionó anteriormente, será tener una noche impecable desde el montículo para luego ligar por nuestros bateadores.

Números del pitcheo de Venezuela en el Clásico Mundial 2026

4 juegos

3 victorias

1 derrota

2.75 EFE

12 carreras permitidas

9 bases por bolas

36 ponches

36 innings

1.06 WHIP

Respecto al rendimiento individual, Ranger tuvo una estupenda presentación en el juego inaugural contra Países Bajos, a quienes limitó por solo una rayita. En principio, el plan contra Japón debería pasar por algo similar, de al menos unas tres entradas, para luego apostar por esos brazos que han lucido intraficables hasta ahora.

Y es que en un hipotético escenario, Keider Montero podría surgir como el primer relevista de la selección, y según como se vaya desarrollando el encuentro entrarían en acción Ángel Zerpa, Andrés Machado, José Buttó y Daniel Palencia. Justamente, estos cinco acumulan 15 innings en blanco para Venezuela en este Clásico Mundial.

Mención aparte para Christian Suárez y Carlos Guzmán, que entre los dos cuentan con una entrada sin carreras. Por su parte, Enmanuel De Jesús es otra apuesta interesante luego de su apertura de una anotación en cinco entradas contra Israel.