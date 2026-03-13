Clásico Mundial: Venezuela y una estrategia a repetir para vencer a Japón

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Venezuela tendrá una dura alcabala por superar si quiere avanzar a semifinales por segunda vez en su historia en el Clásico Mundial de Beisbol. El equipo criollo se medirá este sábado 14 de marzo al conjunto de Japón, en un compromiso en el que el ganador obtendrá un ticket a la semifinal, y el perdedor se despedirá de esta edición del torneo.

Los dirigidos por Omar López vienen de cerrar su participación en el Grupo D con una derrota ante República Dominicana, por pizarra de 7-5, en un encuentro muy competido y disputado, en el que el equipo quisqueyano logró aprovechar una buena parte de sus momentos con el madero para cerrar un triunfo vital.

Pero a pesar del duro golpe que supone la derrota, Venezuela mostró ciertas cosas positivas en este juego de pelota, y hay una característica específica que mostró la toletería venezolana y que debe aparecer de nuevo para poder superar al cuerpo de lanzadores japonés: la paciencia en el plato.

Los buenos turnos de Venezuela contra Dominicana

Y es que, aunque las cinco carreras anotadas no fueron suficientes para superar a República Dominicana, la realidad es que la ofensiva venezolana no deslució en este importante compromiso. El equipo criollo conectó siete imparables, pero además, logró negociar ocho boletos, lo que significa que los bateadores criollos se embasaron en 15 de sus turnos al bate.

Esta cantidad es exactamente la misma que acumularon los toleteros dominicanos (11 hits y cuatro boletos), lo que refleja que el trabajo de Venezuela fue positivo, salvo por el hecho de que no se pudo producir al menos un batazo grande, algo que hubiera cambiado la historia del duelo.

En semifinales, Venezuela se medirá al astro Yoshinobu Yamamoto, quien tendrá la responsabilidad de subir a la lomita. Para superarlo, los bateadores venezolanos tendrán que replicar la actuación en la caja de bateo, y ajustar para concretar las amenazas y sacarle el máximo provecho a esta buena faceta mostrada en el último duelo de la fase de grupos.