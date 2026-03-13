Cuartos de final del Clásico Mundial arrancan con dos grandes duelos de pitcheo

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Empieza la hora de la verdad en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Luego de una emocionante fase de grupos, este viernes 13 de marzo inicia oficialmente las fases eliminatorias del torneo, con los dos primeros compromisos de los cuartos de final.

Para esta jornada, República Dominicana y Corea saltarán primero al diamante, para definir al primer clasificado a las semifinales, en un duelo que iniciará a las 6:30 p.m. hora de Venezuela. Posteriormente, a las 8:00 p.m., será el turno para el anfitrión, Estados Unidos, quien chocará ante el líder del Grupo A, Canadá.

Además, es preciso resaltar que estos duelos no solo serán atractivos por tratarse de los cuartos de final del Clásico Mundial de Beisbol, sino que además tienen el añadido de que podremos disfrutar de dos duelos de pitcheo realmente interesantes, entre cuatro lanzadores con experiencia en las Grandes Ligas.

Duelos de pitcheo del viernes 13 de marzo en el WBC

En el primer desafío de la jornada, República Dominicana, ganador del Grupo D del certamen, confiará en su as de la rotación, el zurdo Christopher Sánchez, de Phillies de Filadelfia. Por su parte, la República de Corea confiará en otro zurdo, como lo es el veterano Hyun Jin Ryu, quien tiene 10 zafras de experiencia en MLB, y que viene de par de campañas en el beisbol de su país.

Para la noche, Canadá intentará dar el batacazo y eliminar a Estados Unidos con el derecho Michael Soroka, quien pertenece actualmente a Cascabeles de Arizona, y quien tiene efectividad vitalicia de 3.85 en 415.2 entradas de labor en Las Mayores. El anfitrión tampoco piensa especular, por lo que va con uno de los mejores abridores de los últimos cuatro años en la Liga Nacional: Logan Webb. Duelos imperdibles y al altura de una instancia tan importante en el torneo.