Clásico Mundial: Con estos números llegará la ofensiva de Venezuela para medirse a Japón

Ahora es que comenzará lo bueno de este Clásico Mundial de Beisbol 2026. Ya la Selección de Venezuela dejó atrás la fase de grupos y esa dolorosa derrota frente a República Dominicana, por lo que su enfoque está 100% sobre su compromiso del próximo sábado por los cuartos de final.

Como muchos saben, para ganar este tipo de torneos siempre hay que derrotar a los mejores, y en el camino del conjunto venezolano se cruzará el actual monarca del Clásico Mundial y, por supuesto, principal favorito para conquistar el título de esta edición. Hablamos de una Japón que luce temible línea por línea.

Venezuela y una ofensiva capaz de todo

Si chequeamos los números colectivos de Venezuela en sus primeras cuatro presentaciones, lo más resaltante es su promedio al bate (.278) y la cantidad de hits conectados (37), cifras que los mantienen en el top-5 de este Clásico Mundial.

Pero eso no es todo. Y es que los dirigidos por el manager Omar López cumplieron con el madero en todos sus duelos, acumulando siete dobles, cinco jonrones, 25 carreras impulsadas, 26 anotadas, siete bases robadas, y un .809 de OPS. Es por eso que los asiáticos no deben confiarse ante una selección que busca hacer historia en el certamen.

En cuanto a rendimientos individuales, sin duda que la figura de Luis Arráez resalta por encima del resto gracias a sus imparables, sin dejar atrás a otros peloteros de élite como Ronald Acuña Jr. y Maikel García que vivieron noches muy productivas.

La cita entre venezolanos y japoneses será un duelo más que crucial, ya que el perdedor no tendrá otra opción que regresar a casa con las manos vacías. Cada selección tiene sus armas listas, y en el caso de Venezuela la ofensiva vuelve a lucir como su punto más fuerte.

Así llegarán los bateadores de Venezuela para el choque contra Japón: