No selles sin leer: Entérate del ajuste que ratifica el favoritismo de la gran opción de Gaceta Hípica para el 5y6 de la R12

La cuenta regresiva ha comenzado para la duodécima reunión del año, una jornada que promete electrizar a las tribunas con una ambiciosa cartelera de 13 competencias, que incluye cuatro carreras clásicas de Grado.

La emoción desborda las tribunas ante una jornada que promete en el óvalo de Coche, mientras que el 5y6 Nacional reafirma su vigencia como el motor de la afición; su recaudación experimenta un crecimiento constante y la atracción de unos buenos dividendos para los que acierten con 5 y con 6 ganadores.

La novena carrera, segunda válida para el juego de las mayorías es para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.400 metros.

Entre las 11 participantes inscritos se destaca el alazán Río Bravo (número 10 en la gualdrapa). El presentado por Riccardo D’Angelo reaparece al óvalo de Coche luego de 49 días sin correr, esta vez bajo la conducción de Francisco Quevedo, al mismo tiempo se perfila como el primer favorito y la gran opción para Gaceta Hípica.

En su última competencia, el seisañero llegó cuarto a 15 cuerpos del vencedor importado Juan Váldez (USA). Culminada la carrera, el entonces jinete Johan Aranguren informó ante la Junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) que su conducido Río Bravo corrió negado.

Este miércoles 11 de marzo, el conducido por el “Kid” Quevedo solo pique, en pelo, al tiro publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

