¡Batacazo en el Clásico!: La gran sorpresa de la tarde surge tras un ejercicio fenomenal en La Rinconada

El primer meeting sigue en desarrollo con la muestra de la duodécima reunión, el cual, cuenta con la programación de 13 competencias, entre ellas se disputarán cuatros carreras clásicas en el hipódromo La Rinconada.

A la altura de la sexta carrera del ciclo no válido se correrá el 51 Clásico “Gustavo J. Sanabria” (GII), en distancia de 2.000 metros, con una nómina oficial de ocho yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, más un premio adicional a repartir de 162.500 dólares.

La Rinconada: Mejor ajuste yegua 5y6 Clásico Gustavo J. Sanabria

Princesa Manuela (número 8) en su gualdrapa, es una castaña entrenada por Luis Peraza y será guiada nuevamente por Yoelbis González en el óvalo caraqueño, la hija de A. P Xcellente no figura entre las favoritas del público apostador y tampoco esta dentro de las tres marcas sugerida por la número uno Gaceta Hípica.

Su campaña es de 23 actuaciones para cinco triunfos y su última prueba en la arena caraqueña fue el 22 de febrero del presente año donde arribó en la sexta casilla con problemas en la partida en recorrido de 1.400 metros.

Ajuste: La Rinconada

Este miércoles 11 de marzo, Princesa Manuela trabajó: 13,3 27 39 (600MTS) (EP) 51,4 2P 64,2 4P 78,3/ 94,2// 2da vuelta, fenomena con remate de 12 con traqueador J. Mendoza. De acuerdo a la información suministrada por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

