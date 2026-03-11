El reto de José Gilberto Hernández: Trasladar sus triunfos de Valencia a la capital

Suscríbete a nuestros canales

La paciencia y la fe definen la campaña actual de José Gilberto Hernández. El jinete, apodado bajo el apelativo de "El duro de pasar", mantiene la calma ante un inicio de temporada que, si bien le es esquivo en cuanto a triunfos en el Hipódromo La Rinconada, ratifica su vigencia en otros escenarios.

Hernández ya conoce la ruta al recinto de ganadores en este 2026. Sus constantes traslados al óvalo de Valencia rinden frutos con un saldo de tres victorias, cifra que demuestra que su capacidad sobre el sillín permanece intacta. De la mano de su agente, Oscar Torres, el látigo redobla esfuerzos cada mañana con la convicción de que el éxito en la capital es solo cuestión de tiempo.

Compromisos de alto voltaje en el 5y6: La Rinconada

Durante sus minutos de descanso este miércoles en la arena de Coche, el jinete compartió sus expectativas con el equipo de Meridiano Web. Para la jornada dominical, Hernández cuenta con dos montas de suma importancia dentro del juego de las mayorías, el 5y6 nacional: Prioritise y Navegante.

Prioritise: velocidad y resistencia Primera Válida

La primera carta fuerte del jinete es la yegua Prioritise. Según las palabras del profesional, la zaina atraviesa un estado físico impecable que le permitirá ejecutar una estrategia de punta.

"Esta yegua luce muy bien en cancha. Posee una velocidad natural y el plan consiste en establecer un ritmo firme en la delantera. Confío en que mantendrá la fuerza necesaria en el tramo final para sostener la vanguardia y cruzar la meta en ganancia", afirmó Hernández.

Navegante: el factor sorpresa Segunda Válida

Más adelante, el jinete asumirá la responsabilidad sobre los lomos de Navegante. Pese a la presencia de rivales de jerarquía, el fusta no descarta un resultado positivo que sacuda la pizarra.

"Navegante mantiene su condición. Respeto a los favoritos, especialmente a un ejemplar fuerte como Rio Bravo, pero nuestra fe es inquebrantable. Buscaremos un remate efectivo para sorprender al lote y asegurar el triunfo", detalló sobre el cierre de su intervención.

La constancia como estandarte

Fiel a su estilo, José Gilberto Hernández no permite que la presión de las estadísticas afecte su desempeño. Su enfoque permanece en el trabajo diario y en la confianza que deposita en sus facultades y en la guía divina. Con estas dos oportunidades doradas, el "duro de pasar" aspira a que este domingo sea el punto de quiebre definitivo para su racha en La Rinconada.