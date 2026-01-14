¿Cae una torre? El "clavo" de José Gilberto Hernández para sacudir la jornada nocturna

Suscríbete a nuestros canales

Un fiel colaborador con el equipo de Meridiano Web, sin lugar a duda que es José Gilberto Hernández el experimentando jinete se mostró muy optimista en la mañana de ajustes de este miércoles 14 de enero en la arena de Coche.

El duro de pasar dice presente desde el mismo arranque con un total de cinco montas distribuidas entre los días viernes y domingo como de costumbre fue muy claro con la opción de cada conducido con la finalidad de orientar de la mejor manera a la fanaticada que lo sigue.

La primera monta del día viernes, es por intermedio del ejemplar Super Luissiano un presentado de la entrenadora de Albany González.

-Este caballo mantiene condición, tuve la oportunidad de trabajarlo y de verdad que por como se siente esperamos ganar esta primera carrera.

Luego en el 5y6 nacional tiene el compromiso de un ejemplar que conoces a la perfección, como lo es Navegante

- El ejemplar atraviesa una condición extraordinaria y me agrada muchísimo para este viernes. Por supuesto, respetando la calidad de Juan Valdez, pero confío plenamente en el chance de mi conducido para dar la pelea.

Cierras el viernes con el compromiso del ejemplar Pan de Azúcar en la cuarta válida.

-El viene de correr en un clásico y en un tiro largo. Ahora son 1.200 metros, esperamos que el nuestro tenga más fuerza abajo y que gracias a su remate nos permita alcanzar el triunfo.

5y6 dominical: Montas La Rinconada José Gilberto Hernández

Para el día domingo, ambos compromisos son en el 5y6. El primero de ellos con la veloz Prioritise en la cuarta válida.

- Esta yegua posee una velocidad envidiable. Aunque el lote es parejo y sube de agrupación, no me intimida el reto; mi intención es tomar la punta temprano y ganar la prueba de tiro a tiro.

Finalmente eres parte del Clásico Inauguración “Francisco de Miranda” (GII) con la monta del potro Rey de Oro.

- Este ejemplar mantiene una campaña muy consistente y sus allegados lo consideran de gran calidad. He logrado dos terceros puestos con él recientemente; para esta ocasión, la estrategia será correr a la expectativa, cazando la carrera, con la seguridad de que estará peleando los primeros lugares en los tramos finales"