Reaparece Maikel Rodríguez en La Rinconada: Conozca sus tres montas para la doble jornada

La Rinconada inaugura el primer meeting de 2026 este fin de semana. La acción inicia el viernes 16 con una jornada nocturna, a partir de las 6:30 de la tarde y continúa el domingo 18 con la segunda reunión del año, con la programación de 10 competencias que incluye las primeras dos pruebas selectivas de Grado: Andrés Bello (GII) y Francisco de Miranda (GII).

Para buscar información con los jinetes y entrenadores, el equipo de Meridiano Web estuvo presente este miércoles 14 de enero en la actividad de ajustes en el óvalo de Coche y uno de los jinetes profesionales en hacer su reaparición es Maikel Rodríguez quien en esta ocasión fue entrevistado para conocer los compromisos para la mencionada dos jornadas.

Es importante recordar que el látigo sufrió una aparatosa caída en plena actividad de los ajustes el día miércoles 16 de octubre de 2024 en la arena caraqueña, con la yegua La Nave Turca. En esa caída sufrió fractura de clavícula y fémur izquierdo, al mismo tiempo tuvo que ser internado en el Hospital Clínica Caracas.

En este nuevo año 2026, el destacado jockey comienza a trabajar con el agente sobresaliente Said Polanco, por lo que será el encargado de firmar cada una de sus montas.

Entrevista en vivo: Primeras montas del 2026 Maikel Rodríguez Doble Jornada La Rinconada

En la entrevista matutina, el látigo Rodríguez dio a conocer las montas para lo que será la doble competencia en el óvalo caraqueño y estás fueron sus impresiones:

Saludos Maikel. De parte del equipo de Meridiano deseamos muchos éxitos en tu reaparecida acá en La Rinconada, ¿coméntanos cómo te preparas?

-Un gran saludo para toda la afición hípica y estoy muy agradecido con el Superintendente Antonio Álvarez. Aquí sigo trabajando para este 2026.

Maikel, tendrás tres compromisos para la doble jornada. En la primera reunión, a disputarse este viernes 16 de enero tendrás la única monta con el tordillo tresañero El Yeti en la segunda competencia, presentado por Chaokat Dokmadji, ¿qué nos puedes comentar?

-Es un ejemplar que mostró carencias en su debut. Sin embargo, considero que el potro rendirá al máximo para esta carrera.

Para la segunda reunión del día domingo 18 de este mes tendrás dos compromisos en el juego del 5y6. Comienzas en la primera válida con la yegua Royal Honey, que hace su reaparición luego de 56 días sin correr y es presentada por Alberto Mizrahi.

-La yegua viene haciendo de menos a más y ha estado figurando. Este lote es parejo por lo que nuestra yegua podría estar decidiendo.

Culminas tus compromisos con un ejemplar maduro que retorna a la arena caraqueña. Se trata de Golden Je, en la tercera válida bajo el entrenamiento de Rubén Lanz.

-Este ejemplar ha mejorado su rendimiento en cada presentación. Si la suerte nos acompaña, podría estar decidiendo.

La última victoria de Maikel Rodríguez en el coso de Coche fue el pasado 29 de septiembre del año 2024, con el ejemplar St Pierre, para el recorrido de 1.100 metros en yunta con el excelso entrenador Rafael Cartolano.