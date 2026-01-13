El desafío de los números: El ejemplar más cotizado del viernes en La Rinconada busca romper la historia clínica

Suscríbete a nuestros canales

La publicación de los programas oficiales para las reuniones 01 y 02 en La Rinconada, pautadas para los días 16 y 18 de enero, activó de inmediato los análisis de la prensa especializada. El equipo de Meridiano Web mantiene un seguimiento riguroso a cada purasangre con el objetivo de identificar a los potenciales ganadores de la jornada inaugural.

La atención de los aficionados se concentra en la prueba de cierre, conocida popularmente como la "carrera de los acumulados". Se trata de un lote especial para yeguas de cinco y más años, tanto nacionales como importadas, debutantes o no ganadoras. Un total de 14 aspirantes medirán fuerzas en un recorrido de 1.100 metros por un premio de Bs 1.600,00, el cual cuenta con un atractivo bono adicional de €21.450.

El retorno de una favorita: Mon Diplome Sexta Válida

Con el número 13 en su gualdrapa aparece Mon Diplome, una yegua de cinco años que contará nuevamente con los servicios del jinete aprendiz Winder Véliz. Gracias al descargo de dos kilos otorgado al profesional, la defensora de la cuadra de Antonio Bellardi cargará un hándicap de 54.5 kilos.

La campaña de esta corredora registra 12 actuaciones sin visitas al recinto de ganadores. Su salida más reciente data del pasado 2 de noviembre de 2025, fecha en la cual escoltó a la ganadora tras una actuación donde dominó gran parte del trayecto.

Sin embargo, su historial inmediato presenta una señal de alerta: tras ser inscrita el 30 de noviembre, el servicio veterinario ordenó su retiro por un cuadro de Hemorragia Pulmonar Inducida por el Ejercicio (HPIE).

La estadística frente a la medicina deportiva: La Rinconada

El análisis previo de esta competencia arroja un dato revelador para los apostadores. Durante el año pasado, de un total de 27 ejemplares retirados por causas hemorrágicas, cinco lograron la victoria en su reaparición inmediata, lo que representa un 18% de efectividad.

La HPIE consiste en la presencia de sangre en las vías respiratorias tras un esfuerzo físico de alta intensidad. Este fenómeno ocurre por la elevada presión sanguínea pulmonar y las fuerzas de cizallamiento en los tejidos, lo cual deriva en una disminución del rendimiento deportivo. El diagnóstico habitual se realiza mediante endoscopia o lavado broncoalveolar, y su tratamiento suele incluir el uso de furosemida para mitigar la gravedad del sangrado.

Mon Diplomes enfrenta el reto de superar esta condición clínica y ratificar su superioridad ante el lote. Si la yegua recuperó su capacidad respiratoria plena, su lugar en la pizarra de los acumulados parece garantizado bajo la tutela del experimentado Antonio Bellardi.