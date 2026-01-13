Cita con el pasado: El preparador Fernando Parilli Araujo tras la huella de la leyenda argentina en Coche

Suscríbete a nuestros canales

El hipismo venezolano vive un fin de semana de gala con la celebración de la reunión número 02 de la temporada 2026. Esta jornada marca el inicio del calendario selectivo en el óvalo de La Rinconada con dos platos fuertes de gran jerarquía. En primer lugar, la arena de Coche recibirá la edición número 50 del Clásico “Andrés Bello” (G II) en la cuarta carrera.

Posteriormente, a las 4:50 de la tarde, la atención se trasladará a la novena competencia, donde la edición 77 del Clásico “Francisco de Miranda” (G II) cerrará con broche de oro la actividad estelar en un recorrido de 1.400 metros.

La historia de este último evento, el Clásico Inauguración, guarda un registro que hasta la fecha parece inalcanzable. El entrenador José Rosendo Fernández ostenta el título de máximo ganador de la prueba con cuatro triunfos en su haber.

Conocido bajo el apodo de “El Indio”, el estratega nacido en Buenos Aires arribó a Venezuela en 1952. Tras sus inicios como capataz del Stud Monagas, obtuvo su matrícula como preparador en 1953 y consolidó una trayectoria brillante tanto en El Paraíso como en La Rinconada. Fernández acumuló un total de 720 victorias, de las cuales 21 fueron en el ámbito selectivo.

El legado de “El Indio” bajo amenaza: La Rinconada

Los éxitos de José Rosendo Fernández en el Francisco de Miranda ocurrieron con los ejemplares Integro (ediciones de 1952 y 1953), Prófugo (1964) y Charlo (1968). Sin embargo, este domingo, esa marca histórica de cuatro laureles está en la mira de un profesional activo. Fernando Parilli Araujo cuenta con la posibilidad real de igualar al mítico entrenador argentino.

El currículo reciente de Parilli Araujo en esta prueba es impecable. El experimentado profesional visitó el recinto de ganadores en tres ocasiones recientes: con Impressive Pluvius en 2022, Deep Attack en 2024 y Marco Antonio en 2025. Solo un triunfo lo separa del récord que el bonaerense defendió durante décadas.

El Providencial: La carta hacia el récord

La responsabilidad de esta hazaña recae este año sobre los lomos de El Providencial. El ejemplar saltará a la pista bajo la conducción del jinete Jaime Lugo Jr. con la misión de brindar el cuarto trofeo a su preparador. Un dato curioso rodea a este aspirante: pertenece a los mismos colores del Stud que logró la victoria en la edición de 2025.

A pesar de que el purasangre cuenta con cuatro actuaciones previas sin visitas al padrón de ganadores, su condición física y el respaldo del equipo de cuadra lo posicionan como un candidato de cuidado. La cita de este domingo no solo representa una carrera de Grado 2, sino la posibilidad de que Fernando Parilli Araujo inscriba su nombre junto al de José Rosendo Fernández en la cumbre del historial hípico venezolano.