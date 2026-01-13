Atención en el aparato: Un salto limpio lo convierte en el máximo enemigo del lote el domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La segunda competencia de la reunión número 02 en el Hipódromo La Rinconada se perfila como uno de los desafíos más equilibrados de la jornada dominical. Los aficionados hípicos centran su mirada en este compromiso de las pruebas no válidas, con la firme intención de asegurar el éxito desde el inicio de la programación y garantizar así una tarde de ganancias.

La prueba reúne a un selecto lote de siete ejemplares, tanto nacionales como importados de cinco años, todos ganadores de una carrera. El juez dará la orden de partida a la 1:55 de la tarde en un recorrido que promete máxima velocidad.

Entre los inscritos resalta el nombre de El de Barrios, un descendiente del recordado campeón Pedro Caimán que retorna a la acción oficial tras un periodo de inactividad de 133 días.

Su historial reciente refleja una serie de dificultades que han mermado su rendimiento en la pista; en sus últimas cuatro presentaciones, el ejemplar sufrió múltiples tropiezos, principalmente al momento del salto inicial. Estas fallas en la partida le impidieron concretar una mejor figuración, a pesar de sus condiciones físicas.

Nueva preparación y monta de lujo: La Rinconada

Para este compromiso, el ejemplar cuenta con la preparación de Antonio Martínez, quien ajustó los detalles necesarios para optimizar su desempeño en el óvalo de Coche. El representante del Stud "Sebastián Ignacio", un castaño de cinco años nacido y criado en las praderas del Haras El Centauro, contará con un aliado de primer nivel sobre el sillín. El jinete Jhonathan Aray, flamante ganador del último meeting de 2025, será el encargado de guiarlo con un peso asignado de 53 kilos.

El registro de su única victoria: Recorrido de 1.100 metros

Un dato relevante en la trayectoria de este purasangre es su único triunfo, alcanzado el 1 de diciembre de 2024. En aquella oportunidad, logró la victoria en una distancia de 1.100 metros bajo la conducción de Francisco Quevedo y el entrenamiento de Wilmer Landaeta.

Ahora, con un equipo renovado y tras un descanso que permitió su recuperación total, el hijo de Pedro Caimán buscará retomar la senda del éxito y dejar atrás la mala racha de los tropiezos en el aparato.

Reaparece en distancia de 1.100 metros y estos son sus más recientes trabajos

09/01/26 (J.Aray) 17’3 – 33’1 – 46’2 (600) 59’2/ 74’1// e/p de carreron cómodo (R: 13,1). Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.