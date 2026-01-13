Hipismo

El dato mas corrido del 2025 reaparece en la carrera de cierre del viernes en La Rinconada

Por cuarta ocasión consecutiva será guiada por el mismo jinete aprendiz  

Por

Gustavo Mosqueda
Martes, 13 de enero de 2026 a las 09:27 am
El dato mas corrido del 2025 reaparece en la carrera de cierre del viernes en La Rinconada
Foto: José Antonio Aray
En la reunión número 01 que se realizará este viernes 16 de enero del presente año en el Hipódromo Internacional La Rinconada, con motivo a la realización de la primera jornada que sube el telón y en esta ocasión lo hará en horario nocturno, regresa a la pista Queen Greisa después de 145 días sin correr en pruebas públicas.

La yegua que es entrenada por de Eliecer Gómez, correrá en la octava carrera, quinta válida del 5y6 pautada para la 9:25 pm, en un grupo de 14 participantes en distancia de 1.100 metros.

Sus últimas cuatro actuaciones siempre dentro de las más cotizadas

Efectivamente, la alazana hija de Champlain en Ami Ami por Treasure Cay, ira en búsqueda de su primera carrera en este 2026, las últimas cuatro actuaciones de esta pupila del Stud “VELL” siempre se presente como una de las candidatas a llevarse el triunfo cosa que no ha podido alcanzar.

                                      

Para esta ocasión nuevamente contará con la monta del jinete aprendiz Yaniel Caguado quien le proporciona un descargo de tres kilos. La yegua se presenta para la carrera con los implementos Cc (Casquillo Correctivos), La (Lengua Amarrada) Gr (Gríngolas) , M (Martingala) y V (Vendas).

La carrera se presenta con 11 rivales, entre ellas destaca Moon Diplome, yegua que registra un retiro reciente en su historial. Sin embargo, su actuación previa avala su oportunidad: en aquella ocasión escoltó a la superior Cheeca Blue a solo un cuerpo y cuarto de distancia tras una cerrada disputa en los metros finales.

Este ha sido el ejercicio más reciente para Queen Greisa: 

El 09/01/26 (C.Brito) 18’1 – 33’2 – 48’2 (600) 62’1/ 76’4// 89’3/// e/p de carreron cómoda (R: 15). Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.

 

Martes 13 de Enero de 2026
