Primer toque de campana: El Hinava inicia la temporada 2026 con programación de nueve carreras

El hipódromo Nacional de Valencia (Hinava) da inicio a su calendario 2026 este sábado 17 de enero con una programación de nueve competencias. El evento central de la jornada será la disputa de la Copa Inauguración.

Detalles de la Jornada Inicial: Hinava Carreras

La primera carrera del año comienza a la 1:15 de la tarde. Se disputará sobre 1.200 metros con una nómina de ocho caballos de tres años y más, debutantes o no ganadores, y ofrece una bolsa adicional especial de €9.200 a repartir.

La Copa Inauguración 2026 se correrá en la tercera prueba del día, justo antes del inicio del 5y6. Reservada para yeguas de cuatro años y más, se disputa en 1.200 metros. Siete ejemplares han sido confirmadas para la prueba: Lady Rossy, Magical Song, Deep Love, Stella Cadente, La Azzurra, Money on Time y Queen Of South.

Valencia: Un 2025 de Récords y Crecimiento

El hipódromo de Valencia demostró un notable impulso hípico nacional al lograr un aumento significativo en su recaudación durante el año 2025, un resultado vital gracias al máximo apoyo de la fanaticada.

Las remodelaciones y los cambios positivos implementados resultaron de gran atractivo. El juego del 5y6 nacional terminó la temporada con 23 récords consecutivos de recaudación en 25 jornadas, cerrando el año con una cifra final de Bs 46.584.120,00.

En cuanto a los líderes de la pasada temporada, el 2025 dejó dos ganadores destacados:

Entrenadores: Juan Carlos Pérez Pérez cerró un gran año con 54 triunfos .

Jinetes: Francisco Quevedo sumó 34 victorias.

La sinergia La Rinconada-Valencia eleva el nivel del espectáculo hípico

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) ofreció un notable espectáculo a la fanaticada. El público observó cómo los jinetes, figuras habituales de La Rinconada, brindaron apoyo activo a las pruebas de la programación valenciana.

Además, la presencia de muchos ejemplares de calidad que viajaron a Valencia aumentó significativamente la competitividad y proporcionó un gran show. La expectativa es mantener esta alta calidad de carreras durante toda la nueva temporada.