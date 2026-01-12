Segunda cita del año: El domingo 18 de enero regresa la acción al hipódromo La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La espera terminó para los seguidores del deporte de los reyes en Venezuela. A través de sus canales oficiales en redes sociales, las autoridades hípicas confirmaron un inicio de temporada 2026 de alta intensidad.

El esquema de competencias abarca tres días de acción ininterrumpida que comenzará en la capital, hará escala en el estado Carabobo y cerrará con un programa de lujo en el óvalo de Coche.

El cronograma oficial establece el arranque este viernes 16 de enero en La Rinconada con una cartelera nocturna. El sábado 17 la emoción se trasladará al Hipódromo de Valencia, mientras que el domingo 18 de enero Caracas retomará el protagonismo con una reunión de diez competencias que incluye dos de los eventos más tradicionales del calendario hípico venezolano.

Domingo de jerarquía y clásicos de Grado II: La Rinconada

La segunda reunión del año en La Rinconada destaca por su elevado nivel técnico. Las pruebas de mayor relevancia institucional se ubican en los primeros turnos de la tarde, lo que garantiza un espectáculo de primer nivel desde la apertura de las puertas del hipódromo.

Clásico "Andrés Bello" (GII): A la altura de la cuarta carrera, seis ejemplares de alto valor genético se medirán en la arena por una jugosa bolsa adicional de €137.500. En este duelo de velocidad y resistencia sobre 1.400 metros, las yeguas Torrestrella (USA), Forever Beatriz, Roma, Bella del Cielo, Latina Parts y Marisma conforman la nómina estelar que buscará la gloria.

LXXVII Clásico Inauguración "Francisco de Miranda" (GII): A disputarse en la quinta válida, es una prueba especial para potros de tres años, tanto nacionales como importados, reúne a un nutrido lote de 11 aspirantes en trayecto de 1.400 metros. La lista la encabeza Bunker, bajo la guía de Jhonathan Aray, junto a Star White, ejemplar que contará con los servicios de Francisco Quevedo tras su reciente victoria en la jornada de cierre del 2025. El premio consta de Bs. 7.000 y un incentivo especial de €137.500.

Un calendario que impulsa la industria:

La decisión de realizar tres jornadas consecutivas responde al auge que experimenta la actividad hípica en el país. El programa dominical de diez carreras no solo ofrece espectáculo deportivo, sino que fortalece el sistema de apuestas legales y el dinamismo de las cuadras en el principal óvalo del país.

Con este despliegue de eventos, el Instituto Nacional de Hipódromos asegura un inicio de año vibrante. Los profesionales, desde jinetes hasta entrenadores, afinan los últimos detalles para cumplir con la exigente agenda.

El público se alista para una jornada sin precedentes. El despliegue de los profesionales locales, junto con incentivos económicos anclados a la tasa del euro, asegura una competencia de máximo nivel.