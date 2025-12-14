Hipismo

Latina Parts sorprendió en el XX Clásico Senegal

La potra es entrenada por Humberto Correia Jr. quien consigue su primera prueba selectiva 

Domingo, 14 de diciembre de 2025
Foto: Oficial INH
Linda Parts fue la potra que mejor remate mostró en la recta final del XX Clásico Senegal para adjudicarse una convincente victoria. La ganadora contó con la monta de Yoelbis González y la presentación de Humberto Correia Jr., quien alcanzó con este triunfo el primero de su campaña en pruebas selectivas.

La competencia se desarrolló inicialmente con Bella del Cielo en la delantera, seguida de The Exquisite Girl. Antes de ingresar a la recta final, esta última sufrió un tropiezo provocado por Bella del Cielo, circunstancia que influyó en el desarrollo de la carrera. En ese momento, Linda Parts inició su avance por las líneas centrales, acercándose con fuerza a la puntera. Los primeros 400 metros fueron cubiertos en 23”4.

Al paso de los 800 metros, el cronómetro marcó 44”2 y, ya en la recta decisiva, Linda Parts tomó el control de la prueba. Bella del Cielo, conducida por Kelvin Aray, intentó resistir el ataque, mientras que The Exquisite Girl reaccionó con valentía por el carril interno. Sin embargo, todos los esfuerzos resultaron insuficientes, ya que Linda Parts se mantuvo firme en la vanguardia para cruzar la meta en el primer lugar, completando los 1.100 metros en 66”2.

La yegua dejó un dividendo en pizarra de Bs1.039,50, mientras que la exacta con The Exquisite Girl pagó un excelente dividendo de Bs. 3.615,85. 

 

Domingo 14 de Diciembre de 2025
