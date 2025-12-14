LVBP: Conoce los abridores que definirán el domingo 14 de diciembre

La LVBP vive este domingo 14 de diciembre una jornada determinante, con cuatro encuentros que podrían reconfigurar la tabla de posiciones. Las novenas han afinado sus rotaciones, con abridores clave buscando asegurar victorias en la recta final de la temporada regular.

Bravos de Margarita vs. Tiburones de La Guaira

El primer encuentro del día pondrá cara a cara al derecho Melvi Acosta 2.93 EFE por los Bravos de Margarita contra Stiven Cruz (D) de los Tiburones de La Guaira.

Melvi Acosta es una de las anclas de la rotación insular, presumiendo una de las mejores efectividades del circuito. Su capacidad para alargar las entradas será crucial contra unos Tiburones que buscan una rápida revancha tras los resultados recientes. La Guaira confía en Cruz para obtener una victoria que consolide su posición de cara a la postemporada.

Tigres de Aragua vs. Caribes de Anzoátegui

En un duelo donde las dos novenas pelean por afianzarse en el medio de la tabla, los Tigres de Aragua se encomendarán al diestro estadounidense Nate Antone (D), mientras que Caribes de Anzoátegui pudiera apoyarse en el dominicano José Torres 3.53 EFE.

Aunque no hay confirmación oficial absoluta para Caribes, Torres ha sido un brazo confiable. El Tigre Antone tendrá la difícil tarea de contener a una "Tribu" que se ha caracterizado por su poder ofensivo en el Estadio Alfonso Carrasquel. Este juego tiene potencial de ser un pulso de bullpen si los abridores no logran controlar las ofensivas.

Navegantes del Magallanes vs. Águilas del Zulia

El choque en Maracaibo presenta al as de la nave turca, el zurdo Ricardo Sánchez 2.65 EFE, por los Navegantes del Magallanes, frente a un abridor por confirmar (TBD) de las Águilas del Zulia.

Análisis: Ricardo Sánchez ha sido uno de los lanzadores más dominantes de la LVBP, liderando en efectividad y ponches. Su presencia en la loma le da una gran ventaja al Magallanes en su lucha por la clasificación. Las Águilas, que usaron a Wendolín Bautista ayer, deben apoyarse en un brazo fresco que sea capaz de igualar el ritmo de Sánchez o forzar el juego a los relevistas.

Leones del Caracas vs. Cardenales de Lara

En el clásico de la jornada, los Leones del Caracas tienen como posible abridor al zurdo José Marcos Torres, mientras que los Cardenales de Lara podrían apoyarse en el experimentado Cleiverth Pérez (D).

Este es un duelo entre equipos de élite. Torres es un brazo que necesita extender su outing para darle un respiro al bullpen de Leones. Por su parte, el derecho Pérez, quien ha tenido salidas importantes esta temporada, intentará neutralizar el peligroso lineup de la capital y mantener a los Cardenales firmes desde el Antonio Herrera Gutiérrez. La consistencia de Lara frente a la urgencia de Caracas promete un desenlace emocionante.