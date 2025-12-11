LVBP: Balbino Fuenmayor es el nuevo rey de las impulsadas en Caribes de Anzoátegui

Suscríbete a nuestros canales

Un par de días después de su histórica presentación en la ciudad de San Cristóbal, Balbino Fuenmayor regresó al Chico Carrasquel para poder adueñarse de una nueva marca en la historia de Caribes de Anzoátegui. Y es que ahora es el nuevo monarca de las carreras impulsadas de por vida en la franquicia.

Balbino, el líder de la Tribu

La cita de este miércoles del conjunto oriental es frente a Cardenales de Lara, quienes sufrieron con el encendido bate de Balbineitor. En el mismo primer episodio desapareció una pelota con su jonrón 13 de la temporada, llevándose además a dos compañeros hasta el home.

Gracias a dicho batazo, Balbino Fuenmayor llegó a 363 carreras impulsadas con la Tribu, lo que le permitió dejar atrás la marca de Eliézer Alfonzo (360). De esa manera se convirtió en el máximo remolcador en la historia de los orientales.

Además, cabe mencionar que también se trató de su vuelacercas 92 con el equipo, misma cifra que disparó Eliézer para ser el líder jonronero de por vida de Caribes de Anzoátegui.