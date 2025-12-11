LVBP

LVBP: Balbino Fuenmayor es el nuevo rey de las impulsadas en Caribes de Anzoátegui

El experimentado pelotero sigue haciendo historia con la franquicia oriental

Por

Theoscar Mogollón González
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 08:41 pm
LVBP: Balbino Fuenmayor es el nuevo rey de las impulsadas en Caribes de Anzoátegui
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Un par de días después de su histórica presentación en la ciudad de San Cristóbal, Balbino Fuenmayor regresó al Chico Carrasquel para poder adueñarse de una nueva marca en la historia de Caribes de Anzoátegui. Y es que ahora es el nuevo monarca de las carreras impulsadas de por vida en la franquicia.

NOTAS RELACIONADAS

Balbino, el líder de la Tribu

La cita de este miércoles del conjunto oriental es frente a Cardenales de Lara, quienes sufrieron con el encendido bate de Balbineitor. En el mismo primer episodio desapareció una pelota con su jonrón 13 de la temporada, llevándose además a dos compañeros hasta el home.

Gracias a dicho batazo, Balbino Fuenmayor llegó a 363 carreras impulsadas con la Tribu, lo que le permitió dejar atrás la marca de Eliézer Alfonzo (360). De esa manera se convirtió en el máximo remolcador en la historia de los orientales.

Además, cabe mencionar que también se trató de su vuelacercas 92 con el equipo, misma cifra que disparó Eliézer para ser el líder jonronero de por vida de Caribes de Anzoátegui.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB LVBP Fórmula 1 Récord Pep Guardiola
Miércoles 10 de Diciembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Beisbol