Balbino Fuenmayor dispara dos jonrones en San Cristóbal y deja atrás a una leyenda de la LVBP

El poder de Balbineitor no pierde vigencia en la liga venezolana

Por

Theoscar Mogollón González
Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 05:42 pm
Foto: Cortesía
El Estadio Metropolitano de San Cristóbal vivió un encuentro histórico y lleno de emociones durante la tarde de este lunes. Y es que más allá de que Caribes de Anzoátegui dejó en el terreno a Navegantes del Magallanes, por 8 a 7, el nombre de Balbino Fuenmayor se consolidó un poco más en la LVBP gracias  a su poder.

Para esta cita en el Estado Táchira, el experimentado pelotero se fue de 5-3 con par de jonrones, cuatro carreras impulsadas y dos anotadas. Cabe mencionar que uno de esos batazos justamente lo conectó en la baja del noveno, lo que le dio ese impulso que necesitaban sus compañeros para concretar la remontada.

Balbino, cada vez más cerca del centenario de jonrones

En el primer swing de gradas llevó la bola entre los jardines izquierdo y central, en tanto que el segundo aterrizó por la pradera derecha. De esa manera, Balbino Fuenmayor llegó a 91 jonrones de por vida en la LVBP, dejando atrás a un histórico de la liga como José Castillo.

Pero eso no es todo. Ahora, Balbineitor es el segundo pelotero de los Caribes de Anzoátegui que suma al menos 90 vuelacercas, solo por detrás de Eliézer Alfonzo (92). De hecho, será cuestión de tiempo para que se apropie de ese primer lugar dentro de la franquicia.

 

Lunes 08 de Diciembre de 2025
