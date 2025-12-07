LVBP: El dato que ratifica a Balbino Fuenmayor como el jonronero de este tiempo

Suscríbete a nuestros canales

Balbino Fuenmayor este viernes despachó para Caribes de Anzoátegui su cuadrangular número 10, tablazo con el que se posicionó 3ro en el apartado del torneo 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Debido a que Jahder Areinamo, el líder jonronero de esta temporada con 13, ya concluyó su participación con Tiburones de La Guaira, la posibilidad de ser el mejor del renglón claro que aumentó para el toletero de los aborígenes, que en este momento tiene competencia directa con Wilson García y Moisés Gómez de los Bravos de Margarita con 12 y 9 respectivamente.

LVBP - Jonrones - Estadísticas - Números

En este sentido, tampoco se puede descartar a Rougned Odor con 8 para Navegantes del Magallanes, además de Daniel Montaño en Tiburones, Aldrem Corredor y Lenyn Sosa de Leones del Caracas junto a Ángel Reyes de los navieros; estos cuatro con 7 cada uno.

De terminar como el mejor jonronero de esta temporada, para “Balbineitor” sería el segundo liderato de su carrera en el circuito; el anterior ocurrió en el 2022/2023 cuando compartió méritos con los melenudos José Rondón y Oswaldo Arcia.

Asimismo, en par de oportunidades se ubicó 2do; en la 2021/2022, despachó 11 al igual que Wilson García e Ildemaro Vargas. También en el 2023/2024 con José “Cafecito” Martínez y Alberth Martínez.

Balbino Fuenmayor con Caribes en la historia

A lo largo de su carrera en la LVBP, Fuenmayor ha sido un toletero consistente y esa aceleración del último lustro lo tiene muy bien posicionado, al punto que sus 89 totales le hacen 9no en los puestos vitalicios, a solo 1 de José Castillo, a 5 de Luis Raven y Óscar Salazar. 8 de Antonio Armas.

Lo cierto del caso, es que Balbino Rafael es el único activo del cónclave con un puesto entre los 10 mejores de siempre.