LVBP

LVBP: El dato que ratifica a Balbino Fuenmayor como el jonronero de este tiempo

Este año lleva 10 tablazos de vuelta entera para Caribes de Anzoátegui

Por

Meridiano

Sabado, 06 de diciembre de 2025 a las 09:11 pm
LVBP: El dato que ratifica a Balbino Fuenmayor como el jonronero de este tiempo
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Balbino Fuenmayor este viernes despachó para Caribes de Anzoátegui su cuadrangular número 10, tablazo con el que se posicionó 3ro en el apartado del torneo 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

NOTAS RELACIONADAS

Debido a que Jahder Areinamo, el líder jonronero de esta temporada con 13,  ya concluyó su participación con Tiburones de La Guaira, la posibilidad de ser el mejor del renglón claro que aumentó para el toletero de los aborígenes, que en este momento tiene competencia directa con Wilson García y Moisés Gómez de los Bravos de Margarita con 12 y 9 respectivamente.

LVBP - Jonrones - Estadísticas - Números

 

 

En este sentido, tampoco se puede descartar a Rougned Odor con 8 para Navegantes del Magallanes, además de Daniel Montaño en Tiburones, Aldrem Corredor y Lenyn Sosa de Leones del Caracas junto a Ángel Reyes de los navieros; estos cuatro con 7 cada uno.

De terminar como el mejor jonronero de esta temporada, para “Balbineitor” sería el segundo liderato de su carrera en el circuito; el anterior ocurrió en el 2022/2023 cuando compartió méritos con los melenudos José Rondón y Oswaldo Arcia.

Asimismo, en par de oportunidades se ubicó 2do; en la 2021/2022, despachó 11 al igual que Wilson García e Ildemaro Vargas. También en el 2023/2024 con José “Cafecito” Martínez y Alberth Martínez.

Balbino Fuenmayor con Caribes en la historia

 

A lo largo de su carrera en la LVBP, Fuenmayor ha sido un toletero consistente y esa aceleración del último lustro lo tiene muy bien posicionado, al punto que sus 89 totales le hacen 9no en los puestos vitalicios, a solo 1 de José Castillo, a 5 de Luis Raven y Óscar Salazar. 8 de Antonio Armas.

Lo cierto del caso, es que Balbino Rafael es el único activo del cónclave con un puesto entre los 10 mejores de siempre.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada MLS Lionel Messi
Sabado 06 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol