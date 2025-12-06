LVBP

¿Cuándo fue el último jonrón de Salvador Pérez en la LVBP?

Este viernes el Capitán de la Selección de Venezuela hizo vibrar a los aficionados de los Leones del Caracas

Por

Meridiano

Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 10:54 pm
Foto: AVS
Mucho se ha hablado del significado que tiene para la madre de Salvador Pérez el jugar con Leones del Caracas; se ha tratado de un anhelo con muchos años a cuestas que finalmente se materializó en esta temporada 2025/2026 de la LVBP.

El Capitán de la Selección de Venezuela y de los Reales de Kansas City en la MLB, se estrenó como melenudo el jueves ante Caribes de Anzoátegui, donde ligó de 4-0 y par de ponches, un primer paso difícil pero él realmente ya no tiene algo que demostrar en el beisbol.

Salvador Pérez en su primer Caracas vs Magallanes

Nada como el contexto de la perpetua rivalidad entre el Caracas y los Navegantes del Magallanes, y en el nuevo episodio que se desarrolló en el Estadio Monumental, “Salvy” consiguió su primer hit como caraquista y para más, un cuadrangular.

Pero eso no fue un jonrón cualquiera, se trató de una contundente línea que pasó por encima de los bullpen ubicados detrás del muro del jardín izquierdo, tablazo que tuvo significado de peso para los Leones, pues con el mismo coronó el rally de 5, puso la pizarra 9x5 a favor de los suyos y que terminó 9x7, es decir, el batazo decisivo.

LVBP - Beisbol 

 

 

La última participación de Salvador Johán en el circuito ocurrió en la campaña 2022/2023, su única con la casaca de Águilas del Zulia; en esa ocasión sumó 2 vuelabardas, ambos en el mismo encuentro, el último de los 7 que tuvo.

En ese partido los rapaces visitaron el Estadio Universitario a los Tiburones de La Guaira, exelenco de Pérez; los jonrones fueron ante Nelson Hernández y Ricardo Pinto, empero los escualos prevalecieron 10x6 el 17 de diciembre de 2022.

Viernes 05 de Diciembre de 2025
