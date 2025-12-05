LVBP: Así le fue a Salvador Pérez en su debut con Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Cuando el 21 de septiembre del año pasado se anunció la adquisición de Salvador Pérez por parte de los Leones del Caracas, un sector de la fanaticada se llenó de expectación porque después de todo, ¿cuántas veces un elenco de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), puede contar con el capitán de un equipo MLB?

Por supuesto que nadie acumuló más emoción que la primogénita del bigleaguer, caraquista de toda la vida y para quien poder ver al “Niño” con el uniforme león era más que un anhelo, un sueño, mismo que finalmente su cumplió este 4 de diciembre en el Estadio Monumental.

En la cueva melenuda, Salvador Johán se puso el tradicional uniforme blanco a rayas con el que se recibió a Caribes de Anzoátegui, que como lanzador abridor tuvo a Eduardo Salazar; a este correspondió asumir la contraparte en el primer turno de Pérez, alineado como 6to y bateador designado.

Para el inning 2, el cátcher de los Reales de Kansas City falló con rodado al tercera base Hernán Pérez que completó el out con el inicialista Omar Alfonzo; luego en la 4ta entrada Sebastian Perrone se subió a la lomita, enfrentó y ponchó a la rutilante estrella.

Salvador Pérez apenas comienza

En el 6to Riskiel Tineo entró a relevar y a “Salvy” lo hizo fallar con elevado al segunda base Carlos Mendoza; finalmente, en la 9na Yilber Díaz llegó para concluir haciendo del monarca, el out 26 con ponche tirándole.

De este modo, Salvador Pérez debutó con los Leones de 4-0 con par de chocolates engullidos; un indeseado primer paso, pero esto es beisbol.