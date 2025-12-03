LVBP: Leones y Tiburones vaciaron sus bancas en noche de altas emociones

Suscríbete a nuestros canales

Cuando un juego de beisbol es tan cerrado en el marcador, como el de este martes entre Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira, normalmente la emoción y presión llevan las cosas más allá de lo habitual.

Como en la baja del 8vo tramo, momento en el que los visitantes melenudos dominaban el marcador 3x0; para enfrentar el peligroso ataque del cardumen, el mánager José Alguacil colocó como lanzador a Carlos Hernández que ponchó al primero enfrentado, Sebastián Rivero.

Leones del Caracas vs Tiburones de La Guaira

Luego de eso enfrentó la alcabala que representan dos toleteros como Ronald Acuña Jr. y Maikel García; el primero le sonó sencillo, al segundo en realidad no se pudo decir lo dominó, pues conectó poderosa línea hacia el jardín derecho con la que el Oswaldo Arcia se lució con fantástica ejecución defensiva en la que prácticamente se robó un cuadrangular.

Una acción como esta, con todo lo que implicó, porque colocó el inning en 2 outs, pero también pudo acercar a los Tiburones por solo 1 rayita.

LVBP - Reyertas - Beisbol

Eso sin dudas elevó la euforia, la adrenalina en ambos bandos y bajo esa atmósfera, Gabriel Arias se paró a batear; en cuenta de 3 bolas sin strikes recibió un pelotazo que para nada le agradó y se generó un cruce de palabras que llegó al punto que Caracas y La Guaira vaciaron sus dogouts.

Eventualmente, Leones preservó el 3x0 con el que consiguió su primer blanqueo en este torneo de LVBP.