La Vinotinto Femenina cierra el 2025 como líder invicta

La selección femenina de Venezuela escribió una página histórica en el fútbol sudamericano al golear 6-0 a Perú en Cabudare, por la cuarta jornada de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina. Con este resultado, la Vinotinto se ubica en lo más alto de la tabla con 8 puntos de 12 posibles, manteniéndose invicta y generando ilusión de cara al Mundial. Es la primera vez que una selección absoluta venezolana alcanza el primer lugar en una eliminatoria de este calibre.

Un triunfo que consolida un proyecto

La contundente victoria frente a Perú no solo refleja superioridad táctica, sino también la madurez de un grupo que ha sabido responder en momentos clave. El equipo dirigido por Ricardo Belli mostró solidez defensiva, creatividad en el mediocampo y una capacidad ofensiva demoledora. Las goleadoras del encuentro fueron Deyna Castellanos, Gabriela García, Bárbara Martínez, Génesis Florez y Enyerliannys Higuera, quien firmó un doblete que selló la fiesta en Cabudare.

Deyna Castellanos volvió a ser referente, liderando desde la experiencia internacional y aportando jerarquía en el ataque abriendo el marcador al minuto 13. Después, Gabriela García puso el 2-0 en el minuto 36. Bárbara Martínez mandó el partido 3-0 al descanso con un golazo de cabeza de Bárbara Martínez.

Ya en el segundo tiempo, y Enyerliannys Higuera sumó el 4-0 a los 48 minutos y más tarde, al 52, firmó su doblete para el 5-0. El tanto final lo anotó Génesis Florez al minuto 85 luego de un pase filtrado al punto penal donde solo tuvo que empujarla para el 6-0.

La tabla y lo que viene

Con 8 puntos, Venezuela se posiciona como líder de la Liga de Naciones Femenina, mientras que Perú queda relegado al séptimo lugar. El camino hacia el Mundial, sin embargo, aún presenta retos. En abril, la Vinotinto deberá visitar a Colombia y recibir a Argentina y Bolivia, para cerrar en junio ante Uruguay. El formato otorga dos cupos directos y dos al repechaje, y Venezuela luce con argumentos sólidos para estar entre los cuatro mejores.

Un sueño mundialista cada vez más cercano

El invicto y la contundencia mostrada en esta primera fase generan ilusión en la afición. La Vinotinto Femenina no solo gana, sino que golea y gusta, ofreciendo un fútbol atractivo que conecta con la hinchada y despierta confianza en que el sueño mundialista puede hacerse realidad.