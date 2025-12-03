LVBP: Leones inician la octava semana con una blanqueada a Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas están decididos a abandonar el sótano de la clasificación en los próximos días, y para eso necesitan sumar victorias cuanto antes. De ahí a que el equipo se haya visto con algo de inspiración durante la noche de este martes en el Estadio Universitario, donde blanquearon con pizarra de 3 a 0 a Tiburones de La Guaira.

Un juego casi perfecto para Leones

Si bien el pitcheo ha sido el dolor de cabeza del manager José Alguacil en las últimas semanas, para esta cita los lanzadores dejaron una nota altísima. El más destacado de ellos fue el abridor Wilmer Font, que en seis entradas completas toleró cuatro inatrapables, regaló un boleto y ponchó a cuatro contrarios.

Una situación similar se vio del lado litoralense con Zac Grotz. El importado estuvo sobre el montículo a lo largo de cinco innings en los que permitió cuatro imparables y una carrera, además que otorgó dos bases por bolas y liquidó a nueve bateadores con el tercer strike. Sin embargo, no contó con el apoyo ofensivo de sus compañeros.

El cero en el marcador se quebró a la altura del quinto episodio, y con algo de fortuna para los capitalinos. Y es que errores consecutivos de Yangervis Solarte y Maikel García fueron aprovechados por Jhonny Pereda y Wilfredo Tovar, siendo el primero de estos el que pisó el home con la primera rayita.

Con los relevistas ya a cargo, el marcador sufrió otra modificación en la alta del octavo. Allí. Pereda encontró a Brainer Bonaci y José Rondón en tercera y segunda, una situación que no desperdició para remolcar a ambos con un sencillo al jardín central, dejando así cifras definitivas.

De esta manera, Leones del Caracas (17-20) corta su seguidilla de derrotas y comienza su remontada en la tabla de posiciones. Por su parte, Tiburones de La Guaira (19-20) vuelve a ceder terreno en su intento por meterse en la pelea por los puestos de arriba.