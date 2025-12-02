El fruto del trabajo: Ejemplar bien trabajado salta a la pista de La Rinconada con serias aspiraciones

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada vive sus últimas jornadas del tercer meeting de la temporada. El próximo domingo 7 de diciembre se celebra la que, según el calendario, será la penúltima reunión del año, un evento que concentra el interés de la afición. La programación oficial presenta doce interesantes competencias y una nueva oportunidad con el 5y6 nacional como principal atractivo.

El Desafío de los Jóvenes en la Cuarta No Válida: La Rinconada

El programa ofrece una emocionante prueba de velocidad que sirve como cuarta competencia de la tarde, con hora de partida a las 2:15 p.m. La carrera reúne a nueve potros de dos años, sean nacionales, importados, debutantes o no ganadores, todos en lucha por la victoria en el recorrido de 1.100 metros.

De la nómina inicial, tres ejemplares harán su estreno absoluto en las pistas. Entre ellos destaca el castaño Ciro, un potro que representa los colores del Stud ‘Yellowstone’, entrenado por Carlos Luis Uzcátegui y que contará con la monta de Jaime Lugo. Ciro, que nació en el Haras La Alegría el 30 de abril de 2023, cuenta con un pedigrí de interés al ser hijo de Imaginary Sailor en Marter Lady por Vacation.

Ejercicios previos: La Rinconada Potro

El ejemplar viene con trabajos desde el pasado mes de octubre sin embargo los tres últimos los realizo en noviembre y aquí se muestran a continuación:

Nov 07 K. Briceño E/S 14,3 27,1 40,2 (600) 53,2 2p 67/cómodo con remate de 13,1.

Nov 14 A. Parra. M E/P 15 27,4 39,4 (600) 52,3 2p 66,1 4p 83/ dio pony a potra, cómoda + 1c/ remate de 12.

Nov 28 J. Lugo Jr. E/P 14,1 26,1 38,1 (600) 50,3 2p 64,1/79,3// apareados a raya con potro, +5c después de la raya, muy bien con remate de 12. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.