Hermana completa de Cosmic Love y Craigh Na Dun hace su estreno en La Rinconada

El prestigioso hipódromo de La Rinconada se alista para celebrar la reunión 47 de la temporada, un evento que promete gran atractivo para los aficionados. La jornada inicia el domingo 7 de diciembre a la 1:00 p.m. y ofrece un total de doce carreras.

Dos de estas competencias, reservadas para potros y potrancas en pruebas no válidas, destacan en el programa. Con un recorrido de 1.100 metros y una bolsa de $39.000, estas carreras representan una excelente plataforma para observar a los futuros campeones del hipismo nacional.

Aunque la temporada 2025 se aproxima a su final, estas pruebas contribuyen significativamente al desarrollo de la actividad y abren expectativas prometedoras para el inicio del año 2026.

Debutante: La Rinconada Carreras No válidas

La primera competencia de la tarde en La Rinconada se reservó para potrancas de dos años, sean debutantes o no ganadoras, sobre la distancia de 1.100 metros. Con cinco ejemplares inscritas hasta el momento, la carrera destaca por el estreno de un ejemplar con un pedigrí de alto valor.

El foco se centra en el debut de Fairytale, una potranca castaña nacida y criada en el Haras La Primavera. La ejemplar es hija de Champlain en Biloxi Palace por Srta. Matina y pertenece al Stud ‘Andrea Stable I’. Su preparación recae en el experimentado entrenador Ramón García Mosquera, quien confió la monta al jockey profesional Robert Capriles.

Hermanas Completas: El Pedigrí que Respalda a Fairytale

Fairytale no es una debutante cualquiera. Su genética la posiciona como un ejemplar a seguir, pues es hermana completa de dos yeguas ya conocidas: Cosmic Love (con récord de 4-2) y Craigh Na Dun (15-1).

Además, la potranca es media hermana de la selectiva Miss Mireya, ejemplar que capturó recientemente el Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (Versión Hembras) el pasado mes de noviembre. Este lauro reciente inyecta un notable valor al linaje de Fairytale al momento de su primera aparición pública.

Dicho ejemplar hará su debut con los implementos, V (Venda) y La (Lengua Amarrada), esta yunta en la presente campaña tiene récord de 38 actuaciones para ocho triunfos que equivale a una efectividad de 21%.

Ejercicios: La Rinconada Potra Debutante

Nov 21 Con traqueador L. Mendoza E/P 15,4 28,2 43 (600) 56,4/70,3// muy cómoda con remate de 14,3.

Nov 28 L. Mendoza E/S 32 45,1 58,1 71,3 (1000) 85,2/99,1//114,3/// cómoda/ reamte de 13.2. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.