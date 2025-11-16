La madura sacó la clase: La criolla Miss Mireya atropella y se lleva el Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (Versión Hembra)

Suscríbete a nuestros canales

La sexagésima edición del Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá (Versión Hembras) fue una de las cuatro pruebas selectivas de la programación de la reunión 44 a disputarse a la altura de la séptima carrera en el hipódromo La Rinconada.

La nómina fue para cinco yegua naciones e importadas de tres y más años, en distancia de 1.200 metros y con un premio a repartir de $100.000.

Miss Mireya: Sorprendente victoria Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá

Desde el momento de la partida, la triplecoronada Mi Querida Emma (4), con el "Duro de Pasar" José Gilberto Hernández, y la estadounidense Fleet Street (5), con el boricua Luis Reyes Burgos, tomaron el comando. Miss Mireya (1), montada por el experimentado Jean Carlos Rodríguez, se mantuvo cerca de las punteras, junto a las norteamericanas Above The Sky y Tale of Male. El parcial registró en 23’’4 para los 400 metros.

Al giro de la última curva en 47’’3 para 800 seguía en la pelea las yeguas Fleet Street y Mi Querida Emma, por lo que en los 200 finales Miss Mireya aprovechó que se mantenía por dentro avanzó en velocidad para alcanzar y pasar a las punteras. Así se mantuvo hasta cruzar al espejo con ventaja de 4 1/2 cuerpos.

El tiempo final fue de 72’’3 para el tiro de 1.200 metros y abonó en taquilla de Bs. 502,68 por concepto de ganador.

Las otras yeguas en ocupar fueron: Tale of Male (USA) (número 3), segunda, Fleet Street (USA) (número 5), tercera, Above The Sky (USA) (número 2) cuarta y la triplecoronada Mi Querida Emma llegó quinta.

Victoria: Yegua Reunión 44 La Rinconada

Para la hija de The Great Hunter en Srta Martina, nacida y criada en el Haras La Primavera y preparada por Jefferson Rivas para los colores del Stud La Gran Mireya llegó a su quinta victoria en 30 presentaciones en su campaña pistera.