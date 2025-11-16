¡Imparable! Bunker vuela en La Rinconada y conquista el Clásico 'Antonio José de Sucre' (GI)

Suscríbete a nuestros canales

La edición número 74 del Clásico "Antonio José de Sucre" (Grado I) tiene un nuevo dueño. El potrillo dosañero Bunker se adjudicó la primera carrera selectiva de la tarde con una demostración demoledora de poderío. La competencia, disputada en una distancia de 1.400 metros, marcó el inicio de las pruebas de alto nivel en la reunión 44 de la temporada hípica en el óvalo de Coche.

El pupilo del entrenador Gabriel Márquez concretó una actuación determinante. Desplegó una formidable atropellada en la recta final que le permitió dominar la carrera con absoluta comodidad, lo que confirma su estatus entre los potros de su generación.

Ritmo Controlado y Definición por el Centro de Cancha: Selectiva La Rinconada

La carrera comenzó con un ritmo cómodo. El potro Star White (N°1), montado por Jaime Lugo, tomó la delantera con velocidad controlada, para establecer ventaja sobre Pontevecchio y El Providencial. Bunker se ubicó en el cuarto lugar, mientras que el importado Egiogbe (USA) sufrió un mal salto que lo relegó al último puesto.

Los parciales iniciales se registraron en 25 segundos para los primeros 400 metros y se sostuvieron en 48.4 para la media milla (800 metros). Al pasar los 1.200 metros en 74.1, el líder mantenía la ventaja, pero el jinete de Bunker, Jhonathan Aray, había mostrado gran paciencia. Al girar la curva final, Aray arremetió con fuerza por el centro de la cancha, el alazán respondió para pasar a la vanguardia con extrema facilidad y ganar con ventaja de un poco más de ocho cuerpos.

Tres Victorias Selectivas y Proyección de Campeón: Potro Reunión 44

Bunker, un hijo de Constructor White en Miss Lexus (por Overanalyze) del Stud "Don Rafael V", detuvo el cronómetro en 86,3 segundos para el recorrido. El ejemplar repartió un dividendo de Bs 56,76 a ganador en taquilla.

La pizarra oficial la completaron: Star White en el segundo lugar, Pontevecchio en el tercero, El Providencial en el cuarto y Egiogbe (USA), con Luis Ricardo Reyes, cerró el marcador.

Con este triunfo en el Grado I, Bunker sumó su tercera victoria selectiva consecutiva y elevó su récord a tres primeros lugares en cuatro actuaciones. Aunque el pronóstico aún resulta prematuro, el potrillo, nacido y criado en el Haras Urama, se perfila con claridad como el mejor de su generación y se mete de lleno en la pelea por ser considerado el mejor dosañero de la temporada.