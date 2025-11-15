¡Atención fanáticos! Importante retiro en la cuarta válida del 5y6 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 16 de noviembre, el Hipódromo La Rinconada celebra su cuadragésima cuarta reunión de la temporada. La jornada, que marca la undécima fecha del tercer y último meeting del año, programa un total de trece carreras, que incluyen cuatro emocionantes pruebas selectivas. El inicio de la actividad está pautado para las 12:35 de la tarde.

Meridiano: Información oficial de ejemplares retirados La Rinconada

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer, a través de las redes sociales la lista de los ejemplares que no participarán en la jornada número 44 de la temporada 2025.

En la undécima carrera o cuarta válida para el 5y6 nacional, que fue reservada para yeguas nacionales e importadas de 3 y más años, ganadores de 1 y 2 carreras, fue retirada de último minuto la yegua Marakovits (número 8) presentada por Jorge Salvador y que llevaba la monta de Jean Carlos Rodríguez.

La hija de Jorge Zeta en Lady Ashton por Champlain se presentaba como la fuerte enemiga de la fija de muchos Sizzle (Usa,) iba a su octava presentación en el hipódromo La Rinconada y en su más reciente venia de arribar segunda a solo tres cuerpos de la ganadora de ese día Jenifer Daniela.

Meridiano: Motivos de los retiros en La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

11a) #8 Marakovits fue retirada por Estado Febril.