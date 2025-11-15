Ausencia en la jornada selectiva: Aprendiz de jinete no participará en la reunión 44 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) informó la mañana de este sábado 15 de noviembre que el jinete aprendiz Yaniel Caguado no cumplirá con sus compromisos de monta este domingo 16 de noviembre, jornada correspondiente a la reunión número 44 del año, en el marco del tercer meeting.

Esta jornada hípica destaca por su carácter selectivo, pues ofrece la realización de cuatro pruebas de gran interés: los Clásicos Antonio José de Sucre (GI), "Ciudad de Caracas" (GI), Nuestra Señora de Chiquinquirá (versión hembras) y Nuestra Señora de Chiquinquirá (versión machos).

El aprendiz Yaniel Caguado no montará ninguno de los ejemplares que había firmado para este domingo 16 de noviembre en el hipódromo La Rinconada, donde tenía pautadas dos montas.

Mediante su agente de jinete, Caguado había conseguido la responsabilidad del ejemplar Coffee Time, entrenado por Ramiro Caldeira, en la segunda carrera no válida. Este ejemplar figuraba como el tercer favorito de la revista especializada Gaceta Hípica.

Su segundo compromiso de la tarde se ubicaba en la octava carrera, primera válida del domingo. Allí se uniría a la yegua Mía Sopha en yunta con el entrenador Juan Carlos García Mosquera. La yegua pertenece al Stud "Excelso".

Los aprendices que van a sustituir en cada una de las montas a Yaniel Caguado son:

2da. carrera "Coffee Time" (2) será conducido por Luis Funez Jr., en sustitución de Caguado.

8ma. carrera "Mía Sophia" (1) será conducida por Luis Funez Jr., en sustitución de Caguado.

Hasta el momento desde su regreso en el mes de mayo, el jinete Caguado registra un total de seis triunfos en el año. Distribuye estas victorias equitativamente, con tres en el recinto de Hinava y tres en La Rinconada. Este desempeño se logra con 62 montas realizadas, cifra que establece su efectividad en un 24%.