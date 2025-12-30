Presentador de Telemundo arremete en contra de Marjorie De Sousa

Suscríbete a nuestros canales

El tema de Julián Gil y Marjorie de Sousa parece no tener fin. Y es que, tras unas declaraciones de la actriz, modelo y exreina de belleza venezolana, el conductor Carlos Adyan, se las cantó sin tapujos, aseverando que tiene un ego muy alto.

Declaraciones de Marjorie

Todo comenzó por una emotiva entrevista en la que la rubia habló de su exitosa carrera y amor familiar, en especial por ver a su hijo Matías Gregorio ser tan maduro y entregado al fútbol. Además, Marjorie resaltó que tiene el apoyo de su pareja, el empresario mexicano Vicente Uribe.

“Mi pareja es fundamental porque me ha ayudado en todo, o sea, la verdad una mancuerna impresionante para mí y para mi hijo porque lo ama y entonces sí se siente muy bonito y se quieren mucho”, dijo.

Las declaraciones levantaron muchas opiniones, entre ellas, del conductor puertorriqueño Carlos Adyan, quien no dudo en cuestionar cómo la criolla cría a su hijo lejos del amor y decisiones de su padre, Julián Gil.

Palabras del boricua

Para Adyan es una completa locura las palabras de Marjorie, colocando como ejemplo su infancia, de tener un padrastro, pero siempre estando al lado del amor y cariño de su verdadero papá.

“Me parece una locura. Mi mamá nunca se olvidó de fomentar la relación y, aunque yo le decía papi a mi padrastro, mi papá nunca dejó de ser mi papá porque mi papá es mi papá de sangre y es la persona que me hizo básicamente”, comentó.

Diciembre de perdón

En este sentido, Carlos aseveró que la venezolana ha normalizado la situación que el pequeño no sepa nada de su papá, por lo que cree que debería aprovechar el amor de Navidad para pasar la página y perdonar.

“Habla mucho del ego y habla mucho de que no ha sanado muchas cosas. Navidad es una buena época para que replantees tus pensamientos y tengas como prioridad a tu hijo y no tus caprichitos y las cosas que pasaron en la relación de ustedes”, destacó.