Julián Gil vive un gran momento a la espera de su cuarto hijo

A sus 55 años, Julián Gil ha sumado un nuevo título en su vida: el de abuelo. Recientemente viajó a Madrid para reencontrarse con su hija Nicolle y disfrutar de su pequeño nieto Oliver, nacido en febrero de 2024.

Esos días al son de risas, juegos y mucho cariño le sirvieron para “recargar pilas” y reconectarse con una de las caras más dulces de la paternidad ampliada.

Ser abuelo no era algo que el argentino había imaginado pronto, pero ahora reconoce que este nuevo capítulo le da otro matiz a su vida familiar, uno lleno de ternura y satisfacción personal.

Julián Gil busca a su cuarto hijo

Mientras saborea la experiencia de ser abuelo, el actor también tiene la mirada puesta en el futuro, por lo que no descarta convertirse en papá por cuarta vez. Esta vez, su compañera es la comentarista deportiva Valeria Marín, con quien contrajo matrimonio en diciembre de 2024.

La pareja ha expresado públicamente sus deseos de agrandar la familia y ha hablado de “hacer la tarea”, por lo que esperan ansiosamente que pronto puedan anunciar la buena noticia.

Desde sus redes sociales, Gil ha dejado ver lo enamorado que está, con declaraciones románticas dirigidas a Valeria, como, mensajes que destacan lo afortunado que se siente de compartir risas, travesías espontáneas y complicidad diaria.

Los otros hijos de Gil

Julián es padre de tres hijos: Nicolle Alejandra, Julián Jr. y Matías. Con sus dos mayores mantiene una relación cercana. Sin embargo, la relación con Matías, su hijo menor con la actriz Marjorie de Sousa, ha sido complicada.

Hasta ahora, las visitas con el niño no se han dado con la frecuencia que Gil quisiera debido a obstáculos legales y decisiones de custodia. Esta parte de su historia le pesa al actor, pues ha hecho público su deseo de estar más presente para Matías.

El hecho de soñar con tener otro hijo cuando ya se es abuelo demuestra que para él no hay fronteras en lo que respecta al amor familiar.