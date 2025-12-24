Netflix revela cifras del combate Paul-Joshua: un nuevo éxito para el streaming deportivo

Suscríbete a nuestros canales

Netflix continúa consolidándose como un gigante en la transmisión de eventos deportivos en vivo. Según anunció la plataforma este martes, se estima que 33 millones de espectadores en todo el mundo sintonizaron el combate de boxeo del pasado 19 de diciembre entre el polémico Jake Paul y el veterano Anthony Joshua.

El evento, celebrado en el Kaseya Center de Miami, tuvo un desenlace contundente. Anthony Joshua, dos veces ex campeón unificado de peso pesado, impuso su jerarquía y experiencia al noquear a Paul —la estrella de YouTube que ha logrado una exitosa aunque debatida transición al boxeo profesional— en el sexto asalto de la pelea.

Comparativa de audiencias y alcance global

Aunque la cifra de 33 millones de espectadores es masiva, queda por debajo de los récords establecidos anteriormente por la plataforma. En comparación, el mediático enfrentamiento entre Jake Paul y la leyenda Mike Tyson, ocurrido en noviembre de 2024, logró atraer a 60 millones de hogares.

A pesar de esta diferencia, los números de la pelea contra Joshua representan un éxito rotundo para Netflix, considerando que la empresa cuenta actualmente con una base de más de 300 millones de suscriptores a nivel global. Estos datos subrayan el interés creciente de su audiencia por los deportes de contacto y la capacidad de la plataforma para gestionar picos de tráfico masivos durante transmisiones en tiempo real.

El boxeo como pilar de la estrategia de Netflix

El duelo Paul-Joshua no fue un evento aislado, sino que marcó el cuarto gran evento de boxeo en el que Netflix ha participado activamente. Esta incursión comenzó con la promoción de Paul-Tyson a finales del año pasado y se ha intensificado a lo largo de 2025.

Entre las producciones y transmisiones destacadas de este año se encuentran:

Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3: Un cierre histórico para una de las trilogías más importantes del boxeo femenino.

Terence Crawford vs. Saúl "Canelo" Álvarez: Un choque de titanes que ocurrió a principios de 2025 y que posicionó a Netflix como un competidor directo de las cadenas tradicionales de pago por ver (PPV).

Con estos resultados, queda claro que la apuesta de la compañía por el "deporte espectáculo" busca no solo retener suscriptores, sino transformar la manera en que se consumen las grandes veladas boxísticas, eliminando las barreras del modelo tradicional de televisión por cable.