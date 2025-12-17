El rugby venezolano abre una nueva etapa: la plancha "Primera Línea" asume las riendas de la Federación

Suscríbete a nuestros canales

En una jornada marcada por el compromiso institucional y la visión de crecimiento social, se llevaron a cabo este miércoles los comicios electorales para definir la nueva junta directiva de la Federación Venezolana de Rugby (FVR) para el período 2025-2029. Con el respaldo del padrón electoral y bajo el cumplimiento estricto de las normativas legales, la plancha "Primera Línea" ha resultado electa para liderar el destino del deporte de la ovalada en el país.

Una victoria con quórum legal

El proceso contó con la participación de delegados de 11 estados del país, incluyendo representantes de árbitros, atletas y miembros de la selección nacional. Según los datos oficiales al cierre de la jornada, el padrón electoral registraba un total de 43 electores. Se emitieron 22 votos totales, alcanzando el 51% de participación necesaria para la validez del proceso. La plancha "Primera Línea" obtuvo 17 votos a favor, contabilizándose además 5 votos nulos.

Rubén Rodríguez Gil, electo como vicepresidente de la federación, destacó que el proceso fue gestionado por un comité electoral que garantizó que cada paso estuviera apegado a las leyes del Instituto Nacional de Deporte (IND) y el Ministerio del Deporte.

El factor humano: un equipo de 30 personas

La nueva estructura federativa se conforma por un equipo interdisciplinario de 30 personas distribuidas en tres pilares fundamentales: la Junta Directiva Principal con sus suplentes, el Comité de Honor y el Comité Contralor.

"Somos un grupo que tenemos años dedicados al rugby, preocupados por la replicabilidad en los estados. Nuestra meta es que cada estado tenga su asociación y que seamos cada día más competitivos", afirmó Rodríguez Gil.

Masificación y valores

Para la nueva directiva, el éxito no solo se medirá en trofeos, sino en el impacto social. Gabriel Álvarez, secretario electo, fue enfático al señalar que el foco principal será la masificación y la educación en valores.

"El rugby es un deporte maravilloso que transforma vidas y desarrolla hombres y mujeres de bien", expresó Álvarez. La gestión buscará potenciar y conectar proyectos sociales que ya son referentes en Venezuela, tales como:

Proyecto Alcatraz (Aragua): Cuenta con más de 2,000 niños practicando en 17 escuelas y una liga infantil de 300 atletas.

Rugby School Project (Caracas): Enfocado en niños de zonas vulnerables, integrando deporte, alimentación y educación en la Universidad Metropolitana.

Programa Madiba (Lara): Brinda educación de valores a través del rugby a jóvenes de zonas vulnerables.

Iniciativas regionales: Destacan el programa escolar de Víctor Castro en Puerto Ordaz y el trabajo del profesor Caraza con jóvenes en Guarenas-Guatire.

Perfil de la nueva directiva

La nueva directiva está encabezada por Henrique Vollmer en la presidencia, quien aporta una vasta trayectoria como fundador de Santa Teresa 7's y Alcatraz RC, además de su experiencia como jugador y capitán del CRUM. Le acompaña en la vicepresidencia Rubén Rodríguez Gil, exjugador del CRUM y profesor universitario con amplia experiencia en consultoría estratégica y gestión empresarial.

La secretaría queda a cargo de Gabriel Álvarez, especialista en negociación y mediación, reconocido por ser fundador de Alcatraz RC y su labor en el desarrollo del rugby penitenciario. Por su parte, Víctor Castro asume la tesorería aportando su experiencia como Campeón Sudamericano en 2011 y director de la Academia de Rugby Infantil Nómadas. Finalmente, la dirección cuenta con Omar Castillo, quien suma más de dos décadas de trayectoria integral como jugador, árbitro desde 2003 y entrenador desde 2005.