Donald Trump excede los límites y llama simios a Barack Obama y su esposa

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a mostrar que no tiene filtros para decir lo que piensa y siente. Y es que, es su perfil de X posteó un vídeo en el que aparece Barack y Michelle Obama caracterizados como monos.

La imagen se hizo viral en cuestión de minutos, despertando una ola de comentarios por los irrespetos que el líder republicano hace en contra de la expareja presidencial.

Detalles de la fotografía

El vídeo es de Trump rechazando un supuesto hackeo en las maquinas de votación de Estados Unidos en el 2021, cuando perdió las elecciones en contra de Joe Biden.

La escena de monos es lo que ha generado la polémica, ya que Barack, estuvo muy de cerca del expresidente Biden, durante su mandato de 2021 a 2025.

La imagen muestra a la perfección la cara de los Obama sonrientes. Mientras, que los cuerpos eran de unos monos grandes y robustos.

La publicación fue eliminada por el magnate y exdueño de la organización Miss Universo, por los montones de comentarios negativos que había acumulado tras el posteo, que fue acompañado con la canción “The lion sleeps tonight”.

Palabras de Trump

El viernes 6 de febrero el ejecutivo realizó unas declaraciones a los medios de comunicación, afirmando que no había cometido ningún error al postear el video. Lo que muestra no haber estado arrepentido de la polémica publicación.

Hasta el momento los Obama no se ha pronunciado por la imagen.